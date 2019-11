Dos denunciados por invadir quebrada Añashuayco

A la siguiente semana se visitará la zona de Pichu Pichu para verificar si las familias que fueron perjudicadas por huaicos viven allí.

El 16 de febrero del 2018, una intensa lluvia de corta duración en Cerro Colorado provocó un huaico en la quebrada Añashuayco, donde una mujer falleció luego de que el auto en el que viajaba fuera arrastrado.

El lodo también destruyó algunas edificaciones y la fiscal de prevención del delito Ana Cecilia Cordero denunció a dos personas.

El primero fue un ciudadano que invadió un terreno en la asociación Villa Arequipa de propiedad de la comuna provincial, pero no fue desalojado en su momento.

El procurador de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Mario Farfán, dijo no conocer el caso, pero aseveró que recabará la información. La segunda denuncia fue contra un dirigente de la asociación Villa Las Canteras, por vender a un tercero parte de los terrenos destinados para un parque.

La fiscal Cordero Echenique manifestó que de ocurrir un hecho similar, las denuncias se realizarían de forma directa al menos a 5 funcionarios de diferentes instituciones por incumplir funciones.

La denuncia sería contra el ciudadano por ocupar un espacio de alto riesgo, al procurador del Gobierno Regional o al municipio, por no recuperar el espacio del Estado, al gerente de Desarrollo Urbano del municipio distrital por no fiscalizar y, al subgerente de Gestión de Riesgos por no notificar que ocupa una zona de alto riesgo y hasta al alcalde.