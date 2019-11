Edgar Alarcón: "Elmer Cáceres está mal asesorado"

Síguenos en Facebook

Edgar Alarcón Tejada, arequipeño de nacimiento, pasó de contralor a asesor del GRA y ahora apuesta por la política. Es candidato de Unión por el Perú (UPP) con el número N°1 gracias a su amistad con Antauro Humala. Correo dialogó con él sobre su paso por la Región y su salida, "pateando el tablero"

¿Por qué ha decidido ser candidato al Congreso de la República? Por la experiencia que tengo en lo que es fiscalización, al margen de eso quiero proponer leyes, como prioridad quiero representar al pueblo de Arequipa.

¿Cuando ingresó como asesor al GRA tenía en mente ser congresista? Había por ahí una propuesta, pero yo soy un técnico, no soy político he trabajado más de 25 años en el sector público, los últimos 21 años en la Contraloría, entonces, yo ingresé al GRA con la única intención de hacer gestión y ayudar al gobernador, pero me encontré con una pared que no me dejó acercarme a él.

¿Quienes eran esa pared? Sus dos asesores de confianza, Edwin Esquivel, Ricardo Sánchez y el gerente general, Gregorio Palma.

¿Durante su labor le dieron todas las facilidades? A pesar de que el gobernador me presentó como asesor y vocero, desde ese día no se me facilitó la información para hacer mi trabajo, pero el gran problema que tuve es que no podía despachar con el gobernador, solo me reuní una vez para que me dé los encargos.

¿Qué encargos?Me dijo, quiero que revises la adenda N°13, vía Arequipa- La Joya, la Variante Uchumayo y los hospitales.

El gobernador dice que se aprovechó del GRA para candidatear, No, de ninguna manera. Si hubiese habido condiciones para seguir trabajando en el GRA yo nunca hubiera aceptado ser candidato.

¿El gobernador no se deja ayudar? Parece que tiene demasiado conocimiento o la soberbia de que todo lo sabe.

¿Por qué cree que no se deja ayudar? Me parece que está mal influenciado y mal asesorado por su gente de confianza.

El gobernador dijo que usted le pidió dinero para su campaña electoral. Presenté una carta notarial para que se rectifique en 7 días, pero aún no responde.

¿Cuándo vence el plazo? Vence entre el jueves o viernes de la próxima semana, solo quiero que se rectifique . sino lamentablemente para el Gobierno Regional voy a tener que demandarlo por difamación y calumnia.

¿Por cuánto lo demandaría? La honorabilidad de una persona no tiene precio, incluso me dijo corrupto y que me vaya a la cárcel, razo nablemente le voy a pedir S/2 millones para que sirva como escarmiento.

¿El GRA pagaría los S/2 millones?Sí, no debería ser así, pero habló como gobernador.

¿El gobernador va al GRA todos los días? Yo cada vez que pedía cita con él, me decían está de comisión.

¿La agenda del gobernador debe colgarse diariamente?Sí, es obligatorio y por transparencia.