Eje Jerusalén - San Juan de Dios en la mira de la Contraloría

El proyecto del Eje Jerusalén- San Juan de Dios que esta ejecutando la Municipalidad Provincial de Arequipa(MPA) es una de las más controvertidas del 2019. Una de las principales observaciones que hicieron los regidores de minoría ha sido el adicional de 8 millones de soles que hace unas semanas fue destinado.

Las constantes opiniones y observaciones han generado la atención de la Contraloría que hace un mes vio por conveniente hacer un control permanente. En el caso del adicional el sustento técnico lo vienen evaluando.

Pero su mayor preocupación es la demora ya que se acerca la temporada de lluvias y de no concluirse los trabajos corre riesgo de tener daños por las aguas y con ello se tendría que ver un nuevo adicional de presupuesto además de extender más tiempo los trabajos.

El Gerente regional de control de Arequipa, Alberto Arteaga Solano, dijo que harán una visita a la obra para ver los avances. “Los adicionales, ampliaciones de plazo y los temas que incrementan los proyectos tienen que tener un buen sustento técnico, no me puedo pronunciar a priori por que no tengo el sustento, están pasando al órgano de control para que pueda revisar”, indicó.

Sin embargo, recordó que la responsabilidad es del titular del pliego como unidad ejecutora del proyecto. “En el 2020 antes que se acabe la obra podríamos identificar algunas responsabilidades”, acotó Arteaga.

De otro lado, dejo en claro que la MPA no ha respondido todos los informes que han enviado respecto las diversas observaciones que han realizado.