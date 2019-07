Ejecución del proyecto Arma demorará 15 años

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial de Condesuyos, Miguel Ángel Manchego, informó que la ejecución de los trabajos del proyecto Arma demandarán 15 años, debido a que solo el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) destina recursos y hay ausencia del Gobierno Nacional.

En el 2018, precisó que se asignaron S/20 millones y solo se ejecutaron 4 kilómetros de la tubería de conducción del agua de río Arma hacía los cultivos. En el presente año, solo hay S/23 millones que permitirán ejecutar la bocatoma principal y 5 kilómetros de tubería más, de un total 80 kilómetros.

AÑO

“Cada año nos destinan S/20 millones. De continuar así, la obra terminará de acá a 15 años, porque el presupuesto total es de S/350 millones”, enfatizó tras señalar que se necesitará mayor inversión.

El avance del proyecto actualmente no llega ni al 5%, pero lo más preocupantes es que la gestión anterior del Gobierno Regional de Arequipa modificó el expediente y redujo el diámetro de la tubería que trasladará las aguas del río Arma, pues anteriormente la capacidad de la tubería era 5 metros cúbicos por segundo de agua, pero lo redujeron a 2.4, que solo permitirá el mejoramiento del riego en 4 mil hectáreas de cultivo en los distritos de Iray, Chuquibamba, Andaray, Yanaquihua (Ispacas) y Chichas, pero ya no habrá ampliación agrícola. “Con esto no habrá la segunda etapa del proyecto, es decir, la ampliación de frontera agrícola de 14 mil hectáreas”, dijo. Para no perder los S/23 millones, dijo que se decidió continuar con los trabajos de la primera etapa, pero buscarán conseguir más recursos económicos.

5 por ciento de avance tienen los trabajos que se ejecutar en el proyecto Arma.

Ampliación. Manchego señaló que el MEF no quiso dar recursos para la ampliación de la frontera agrícola en Condesuyos.