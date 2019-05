El 30 de mayo se sabrá si Omar Candia vuelve a ser juzgado por compra de cámaras

Síguenos en Facebook

El 30 de mayo a las 16:00 horas se sabrá si es que el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, es nuevamente enjuiciado por el presunto delito de colusión tras la compra de 40 cámaras de seguridad cuando era alcalde de Alto Selva Alegre en el 2012.

Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), Juan Luis Rodríguez Romero, Armando Coaguila y Paola Venegas culminaron en la mañana con la etapa de oralización de alegatos finales en donde las partes involucradras, argumentaron parte de su pedido. El fiscal superior Carlos Herrera pidió la nulidad de la sentencia de primera instancia, que declará inocente a Omar Candia y a su gerente municipal Daniel Gómez Benavente para que nuevamente sean juzgados.

También pidió que se confirme la sentencia en contra de los exfuncionarios Juan Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo y los representante de la empresa Consorcio Soluciones Andinas, Luis Ríos Sánchez y Sandro Martínez quienes recibieron 8 años de cárcel en primera instancia.

Los acusados pudieron dar su autodefensa, entre ellos el alcalde de Arequipa, quien reiteró su inocencia y mencionó que existió una persecución por parte del Ministerio Público.

"Este proceso nace de un informe de la Contraloría en el 2103, un informe con falsedad e impresiciones y una redacción subjetiva, no entiendo cual es la razón de lo que se me acusa, es más el inició de la acción de persecución del Ministerio Público fue asumida, se me hicieron 6 imputaciones que no se pudieron probar", mencionó el alcalde.

Los demás procesados también alegaron inocencia y que no hubo irregularidades en la compra de las cámaras. La Procuraduría indicó que existe una afectación a la comuna de Alto Selva Alegre de 2 millones 200 mil soles.