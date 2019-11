El arte para saber qué sucede en el mundo hoy en día

Síguenos en Facebook

Si alguien pensaba que mezclar arte y ciencia para un fin determinado era algo imposible, se equivocó. Hay Festival y el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Reino Unido (NERC) se unieron para dar forma a Trans.MISSION II, que combina la investigación ambiental con narradores de vanguardia.

En esta ocasión, la notable artista peruana Erika Stockholm se une al esfuerzo junto a especialistas de NERC Perú, Colombia y el Reino Unido, en una propuesta novedosa que llega a Arequipa en la fiesta de las ideas.

¿Cómo será su participación en el Hay Festival? Tengo dos eventos. Uno que estoy haciendo en un proyecto de Trans.MISSION II, que combina investigadores ambientales líderes con narradores galardonados para comunicar ciencia. Me he juntado con científicos de NERC (Reino Unido) y Jemma Wadham, profesora de Glaciología y directora del Instituto Cabot de la Universidad de Bristol, Reino Unido, además del peruano Raúl Loayza, que están estudiando el deshielo de los glaciares en la zona tropical, uno en particular que se llama Shayac. Yo escribí una historia donde se explica lo que hacen para que los que no son científicos lo entiendan. Es un guión con una narración con intención y que incluye a un violinista, que es Pedro Ávila, que nos va a dar el ambiente.

¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Es una narración en la que damos vida a los glaciares, los traemos a un terreno personal, para que se vea lo que esta sucediendo y que esto no está alejado de nosotros.

¿Cuál es el otro evento? La segunda presentación es algo completamente diferente. Es una historia que formó parte de la campaña por la integración entre peruanos y venezolanos. "Tu Causa es mi Causa", promovida por el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, con el liderazgo de ACNUR y la OIM. Escribí un cuento sobre los venezolanos que llegan al Perú. "Pabellón y gran nariz" es el cuento que hice y que trata de un perrito sabueso que vive con su familia en Venezuela, una parte debe venir al Perú y la abuelita no. El perrito se queda con ella, la abuela muere y la mascota queda sola. Es todo el viaje que hace buscando a su familia. Lo vamos a presentar en un cuenta cuentos dramatizado con actores. Esto será el domingo a las 10:00 en el Teatro Ateneo.

¿Qué otras cosas están en cartera? Bueno, seguimos con la asociación que formamos (junto a tres mujeres) para promover el teatro. Hemos llevado a cinco mil niños vulnerables (niñas embarazadas, abandonados, en clínicas) para que interactúen.

¿Qué experiencia recoge de este trabajo? La satisfacción de que los niños lo han disfrutado y que hemos logrado alejarlos de su propia rutina. Esto es algo que estamos seguras que vamos a continuar.

PERFIL

ERIKA STOCKHOLM

Artista y escritora

Es presidenta de la ASOCIACIÓN CULTURAL ¡AL TEATRO POR PRIMERA VEZ! Su objetivo es producir obras de teatro y también llevar niños de escasos recursos al teatro. Es escritora, artista y presentadora de TV.