"El chiste es no dejar que se enfríe la pluma"

En 2017, Yero Chuquicaña Saldaña ganó con su primer libro de relatos, Falsos Cuentos: Taca-Taca, el Premio nacional de Literatura. Nació en Ilo en 1990 y estudió Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín. Este año se presentará en el Hay Festival Arequipa, donde contará su experiencia como escritor joven a grandes y chicos el 9 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Teatro Ateneo. En esta entrevista hablamos sobre su trayectoria y motivaciones para escribir.

¿Qué significó ganar el Premio Nacional de Literatura? Hasta ahora, es lo mejor que me ha pasado en esta breve carrera escribiendo. Algunos autores primerizos postulan a estos concursos para ser "bendecidos", pues es la única forma, en muchos casos, de dar el ansiado salto. Pero, ¿te soy franco?, jamás esperé nada, incluso hay un titular de eso en El Comercio y es gracioso.

¿De dónde viene la inspiración para contar historias? De Ilo, el puerto donde nací y viví hasta cumplir la mayoría de edad. Los temas giran en torno a la infancia y adolescencia, porque los tenía a la mano y me parecieron la manera más acertada de empezar a contar cosas que tenía en "fresco", en vez de, por ejemplo, ponerme a escribir historias de ciencia ficción o fantasía, que alguna vez pensé, pero terminé declinando. El realismo urbano me sienta mejor.

Vargas Llosa dice que dedica dos horas al día a escribir, lo que sea, pero escribe. ¿Tienes algún método de escritura? Escribo cosas pequeñas todo el tiempo, nada concreto, mientras las buenas ideas se van cocinando a fuego lento. Cuando ya no puedo más, suelto todo de golpe y luego corrijo. Corregir es el verdadero trabajo, a mi parecer. El chiste es no dejar que se enfríe la pluma, ni la mano.

¿Cuáles son tus referentes al momento de escribir? Julio Ramón Ribeyro, Oswaldo Reynoso, Juan Rulfo, Raymond Carver, Ernest Hemingway, Jerome Salinger, Chuck Palahniuk.

¿Piensas abordar la novela en algún momento? Se ha vuelto una pregunta frecuente si me animaré a escribir una novela. Yo me siento cómodo, esa es la verdad. Y entre mis planes está escribir muchos cuentos más. Pero, sí, lo admito, estoy pensando escribir una novela.

Este año participas en el Hay Festival, ¿qué abordarás en tu participación? Pensaba leer un par de relatos, pero me di cuenta de que esta no es estrictamente una presentación para niños, ni un "cuenta-cuentos". El público para el que está destinado este espacio tiene 12 años a más, adolescentes, e inclusos adultos que se animarán a entrar al teatro. Creo que lo más pertinente será hablar de cómo se dieron las cosas, me refiero a cómo empecé a escribir, a crear personajes y escenarios, cómo perfilo mis ideas, cuándo estoy seguro de que un relato funciona, y brindar algunos consejos para aquellos que quieren escribir, pero escribir de verdad.

¿Cuál es tu siguiente proyecto? Pienso en un nuevo libro de relatos que sea diferente a Falsos Cuentos y Peruanos de segunda mano. De eso se trata, de no repetir el plato, porque los lectores se aburren, aunque se debe mantener ese "algo" especial, propio de cada autor, que los endulzó la primera vez y los mantuvo atentos desde la primera página hasta la última.

PERFIL

YERO CHUQUICAÑA SALDAÑÁ

ESCRITOR Y PERIODISTA

Nació en Ilo en 1990. Estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene dos colecciones de relatos: Falsos Cuentos y Peruanos de segunda mano.