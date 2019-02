El notario más longevo de todo el Perú tiene 95 años y es arequipeño

Síguenos en Facebook

Esta rodeado de libros, edictos y documentos que aún le falta por revisar, en su escritorio esta una lupa el cual usa para no equivocarse en ningún detalle de sus decisiones y aunque ya quiere retirarse, por algunos cuestiones burocráticas tiene que seguir trabajando, aunque el mismo se considera como un notario incompleto.

Hablamos de José Fermín Jiménez Mostajo de 95 años de edad y que sería el notario más longevo de todo el país, pero según sus cálculos y comparando la legislación de otros países, asegura que es el notario más viejo de todo el mundo.

Conversamos con él y sus experiencias pues no solo ha vivido el cambio de nuestra ciudad en diferentes aspectos, sino que afirma que las autoridades actuales son personajes a quienes les falta más preparación.

Aquí la entrevista

¿Por qué decide usted ser abogado? Es un tema de padre a hijo, en esos años solo había la universidad San Agustín, cuando mi padre me matricula, yo entró a trabajar a las oficina del Dr. Manuel Bustamante, recién entre y ya estaba haciendo prácticas y ni siquiera había empezado clases. Culmine en la década de 1940.

¿Como era Arequipa en ese entonces? Era un pueblito, porque la mayor parte de las calles eran empedradas y en varias calles había acequias abiertas que también eran desagües de las casas, los postes de luz eléctrica eran palos de eucaliptos, habían carretas tiradas por burros o caballos hasta que un día cambio.

¿Como cambio? Cuando Julio Ernesto Portugal asumió la alcaldía de Arequipa, él construyo el teatro municipal, el abrió la urbanización Selva Alegre, también hizo que se construya el hotel Libertador y el estadio Melgar, y lamentablemente solo le pusieron su nombre a un pequeño puente cerca al parque Selva Alegre.

¿Por qué decide ser notario? Yo gané un juicio importante, cuando se creo el primer juzgado de tierras, era algo cuantioso, inclusive fue al tribunal agrario me declararon nula la sentencia, pero como estaba Velasco Alvarado había mucha prepotencia, inicie otro proceso, acción civil, quizás todo esto fue vital para decidir ser notario, gane una plaza como notario en 1977.

¿Durante sus años de notario que experiencia importante guarda? Me propusieron para ser constituyente, yo no tenía ni 6 meses de abierto mi notaria, la rechace, luego quisieron que sea diputado, pero el último día de inscripción me dijeron que me fregué, porque igual me inscribieron.

¿Fue diputado? Sí, en 1980, ya estando en la Cámara de Diputados, querían quitarme el cargo de notario, porque afirmaban que era un trabajo del Estado, analice el caso y demostré que no existe incompatibilidad.

¿Cuál fue el motivo de decidir retirarse? Bueno tengo más de 40 años de notario, tengo 95 años de edad, y había 4 vacantes no cubiertas, la cantidad de legalizaciones aumentaron, todo el día tenía que estar en la notaria.

¿Ya está retirado entonces? Esto es curioso, presente mi retiro en diciembre, pero hasta ahora no me la acepta en el Ministerio de Justicia, entonces estoy un Stand By no puedo ser abogado ni notario en forma completa.

¿Cómo es un notario incompleto? Porque la ley dice que cuando uno renuncia, el decano viene y cierra todos los registros, entonces yo puedo hacer cosas distintas, puedo expedir los testimonios de las escrituras, legalizaciones, pero no puedo hacer nada a lo que se refiere a documentos protocolares. Mis firmas y sellos son aún legales.

¿Qué opina el cambio jurídico en el país? Hay nuevas leyes, el país era otra cosa, el congreso estaba conformada con gente muy capaz, verdaderos líderes, ahora los actuales tienen muy poca capacidad.

¿Siente decepción de los políticos de ahora? Bueno sí, hay una diferencia abismal, mira que cuando entra Fujimori ya se ve un mal manejo.

¿Qué le falta al político arequipeño actual? Le falta más preparación, más cultura.