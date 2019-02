Pierre Manrique: “El periodismo deportivo, fútbol y FBC Melgar son mi pasión”

Síguenos en Facebook

Ala edad de los 12 años, Pierre Marcel Manrique Valencia, empezó en el mundo del periodismo deportivo arequipeño sin presagiar que con los años y la constancia se iba a ubicar como un gran personaje de la prensa especializada en deportes de Arequipa, el Perú y Sudamérica.

Pero nada le vino del cielo, pues pese a descubrir su vocación, tuvo que superar algunos inconvenientes, y como él lo confiesa, al principio se equivocó al elegir la carrera universitaria de Ingeniería Electrónica, la misma que dejó en el tercer año de estudios al descubrir que esa no era la profesión que se adaptaba a su vida y a sus habilidades.

Correo ubicó al experimentado periodista mistiano, y ayer en reunión en la plaza de Cayma nos contó algo sobre su vida, su formación profesional y otras cosas que se desconocen de él.

¿Su barrio? Nací en Umacollo. Estudié mi primaria y secundaria en el Colegio Internacional.

¿Practicó algún deporte de estudiante? El fútbol, pero no competitivo sino como hobby.

¿Cómo nace su pasión por el periodismo, el fútbol y el FBC Melgar? Fue cuando tenía 12 años de edad, el FBC Melgar entrenaba en el estadio Umacollo, yo vivía a solo 7 cuadras, fue con ocasión de los trabajos de pretemporada, en el año 1985. Yo asistía para ver el entrenamiento todos los días, y estaba atento a lo que sucedía antes, durante y después de los entrenamientos a cargo del profesor Máximo Carrasco.

¿Y cómo incursiona en la prensa? Muchos de los periodistas me preguntaban sobre los sucesos de las prácticas. Luego Radio Melodía, a través de Benjamín García y Óscar Santos me invitaron para colaborar. En mi colegio, la profesora Mary Matías, que tenía un programa (Travesuras) los sábados en Radio Nevada, me invitó para salir al aire. Ahí trabajaba don Óscar Soto, que me escuchó y me invitó a su programa deportivo... me decía “niño periodista”. Pero en 1990, a los 18 años fundé y salí con mi programa propio, Nevada Deportiva”. En 1989 ingresé a la UNSA a Ingeniería Electrónica creyendo que era mi vocación, pero me equivoqué y lo dejé.

En 1996 viajé a Buenos Aires, Argentina, estudié y logré el título en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

De ahí han salido los mejores periodistas deportivos argentinos. Mis prácticas las hice en algunas radios y emigré a Radio Rivadavia, donde llegué a mi mejor nivel. Estuve hasta enero del 2014.

¿Cómo regresa? Hubo cambios en Rivadavia, y mi novia, hoy mi esposa me animó a regresar. Se me presentó la oportunidad de RPP y me vine como editor nacional de deportes. Salí no por el caso de Paolo Guerrero, sino por cosas personales. Se habló muchas mentiras que fueron aclaradas.

PERFIL

Pierre

Marcel

Manrique

Valencia

Periodista deportivo

Nació en Umacollo hace 46 años. En 1990 fundó el programa Nevada Deportiva. En 1996 viajó a Buenos Aires, Argentina.

DATO

"El mismo Juan Carlos Oblitas aclaró que yo no tuve nada que ver con la noticia de la sanción de Guerrero por la FIFA”

PING PONG

Pierre Manrique responde:

¿Arequipa?

Tierra Santa

¿Fútbol?

Mi pasión

¿Familia?

Lo más grande que tengo

¿Amistad?

La valoro mucho, pero solo tengo dos o tres

¿Peligro?

Una amenaza

¿Perú?

Mi patria

¿Argentina?

Mi segunda patria

¿Gastronomía?

No hay como la arequipeña

¿Estudios?

Es importante y los periodistas deben profesionalizarse

¿Selección peruana?

Antes y después del técnico Ricardo Gareca

¿Ídolo?

Ysrael “Cachete” Zúñiga

¿FBC Melgar?

Es parte de mi ADN

¿Futuro?

Consolidar la familia

¿Religión?

Cristiano evangélico

¿El más grande en el fútbol?

Lionel Messi y Maradona como futbolista

¿Pelé o Maradona?

Maradona

¿Madre?

Mi vida y junto a mi esposa son lo que más quiero

¿Mar?

Vacaciones sin mar no son vacaciones