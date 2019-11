El periodista que vio la primicia del Nobel

Síguenos en Facebook

En el 2014, Xavi Ayen (Barcelona, 1969) publicó "Aquellos años del boom, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo", una verdadera enciclopedia sobre los escritores latinoamericanos que protagonizaron un fenómeno único en la literatura en español del siglo pasado y que encumbró a Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, entre otros, a la cima de la literatura mundial.

El autor, periodista del diario catalán La Vanguardia, navegó durante 10 años entre bibliotecas, archivos y registros fotográficos para recabar información sobre los integrantes de ese movimiento, desde su auge hasta que alcanza un descalabro con el puñetazo propinado por Vargas Llosa a García Márquez en 1976.

Participante del Hay Festival Arequipa 2019, Ayen cuenta con una vasta investigación sobre autores latinoamericanos, incluyendo una extraordinaria historia, dado que fue el primer periodista que acompañó a Vargas Llosa cuando el arequipeño ganó el máximo galardón de las letras mundiales. Aquí cuenta esa experiencia en un dialogo concedido a Correo.

¿Cuál es su historia relacionada con el premio de Vargas Llosa? Yo tengo otro libro de entrevistas a premios nobel de Literatura y conozco gente en la Academia Sueca. En el 2009 salió ese libro y en mayo del 2010 hice un viaje a Estocolmo, a donde llevé unos cuantos ejemplares como cortesía para algunas personas que me habían ayudado con el texto. Y quedé con un miembro del jurado del premio Nobel para darle un libro. Era voluminoso y cuando él abrió su maleta para guardarlo, vi que tenía otros cinco libros de Vargas Llosa en francés. Le pregunte si lo estaba leyendo y él me respondió que lo prefería leer en francés porque era más cercano al español, y que sus compañeros lo estaban leyendo en sueco.

¿Parecía una premonición? Hice mis averiguaciones y para mayo, en todo el proceso de selección del premio, debían quedar cinco finalistas. Solo me quedé con eso. Luego Alfaguara me dijo que en octubre salía la nueva novela de Vargas Llosa, El Sueño del Celta, y les pedí una entrevista para un día antes de la entrega del Nobel. Vargas Llosa estaba en Nueva York y allí lo encontré. Antes de despedirme le pregunte "¿Si mañana ganas el Nobel me concedes una entrevista?", y recuerdo textualmente qué me respondió: "No te preocupes Xavi, ese tren ya paso para mí". Él no sospechaba nada.

¿Pero usted tenía ciertos indicios de meses atrás? Yo solo tenía un comentario banal en una cafetería de un señor mayor, y no tenía la certeza. Claro que deduje algunas cosas, pero también te vienen muchas dudas.

¿Qué pasó a la mañana siguiente? Bueno, se dio la noticia y llamé. Me respondió Patricia Llosa y pregunté si podía ir. Me dijeron “sí, ven, nos has traído suerte”. Cuando llegué a su departamento que está al lado de Central Park, en la puerta estaban todos los periodistas del mundo, cámaras de televisión de CNN, Aljazeera, el New York Times, esperando que saliera Vargas Llosa. Yo me acerqué y pasé delante de ellos. Adentro los encontré, eufóricos, gritando de alegría y atendiendo llamadas. Luego él se fue al instituto Cervantes, pero yo ya le había hecho la entrevista sobre su premio.

¿Alguna anécdota que recuerde de ese momento? Había una señora que hacia la limpieza que estaba muy disgustada y decía “hoy no se puede trabajar, que pasa aquí”. Ella no sabía que era escritor, llevaba meses allí trabajando y no tenía idea, yo le explique que el señor había ganado el premio y me respondió "pues qué bueno, ¿qué libro me recomienda?" (risas).

Antes de despedirnos, Ayen nos cuenta que la edición de "Aquellos años del Boom" para latinoamerica viene con multiples adiciones, tal vez la más importante, la que desentraña el puñetazo de Mario a Gabo.



Xavi Ayen

Periodista y escritor

Nacido en España publicó Rebeldía del Nobel (2009), libro de entrevistas a 16 premios Nobel de Literatura, la Vuelta al mundo en 80 autores (2016) conversaciones literarias, y la citada Aquellos años del Boom (2014)