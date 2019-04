El Proyecto Arma sigue paralizado y sin fecha de reinicio

Síguenos en Facebook

El alcalde de Condesuyos, Miguel Manchego Llerena, habló con Correo sobre las obras que priorizará durante su cargo y sobre algunas irregularidades que dejó la anterior gestión, que fue encabezada por James Casquino. Uno de los proyectos importantes de esta provincia y de la región es la irrigación del río Arma, que no ha tenido el avance esperado durante la anterior gestión regional de Yamila Osorio.

El presupuesto que demanda la obra bordea los 254 millones de soles, sin embargo, la gestión anterior solo comprometió 10 millones de soles en el avance de la primera etapa, y el Ministerio de Agricultura destinó 15 millones de soles para su continuidad.Antes de concluir la gestión del Gobierno Regional de Arequipa (2015-2018) dejó en el presupuesto para el 2019 un monto de 20 millones.

La primera etapa comprende la construcción de la bocatoma Vado y el canal principal del km 0+000 al 9+231, que requiere 44 millones 885,076 soles.

¿Cuáles son los proyectos que prioriza actualmente?

Estamos trabajando varios proyectos de Reconstrucción con Cambios, varias cosas, como el retorno del monto para la obra de la institución educativa San Luis Gonzaga.

¿Está pidiendo el retorno del dinero para este colegio al Ministerio de Economía y Finanzas?

La anterior gestión no solicitó el monto para la continuidad de obra que era de 560 mil soles, eso se ha revertido al Tesoro Público y por eso estamos pidiendo que nos lo devuelva.

¿Qué otro proyecto está al principio de la lista?

Hemos estado trabajando el tema de la continuidad del proyecto Arma, esperamos que se revisen los tubos, que son de pésima calidad, son los que ha puesto Yamila (exgobernadora regional). Hay que hacer la inspección con gente especialista que sepa del tema.

¿Qué se ha empezado?

Se colocó la primera piedra el año pasado, son 3 kilómetros de tubería en mal estado y nadie ha fiscalizado hasta ahora.

Entonces, ¿el avance sería nulo si está mal hecho?

Sí, eso está mal hecho, hay que revisarlo bien, no han hecho la bocatoma (que forma parte de la primera etapa). Estamos pidiendo una reunión con el gobernador para hacer un Plan de Trabajo con los alcaldes.

¿Sigue paralizado el Proyecto Arma?

Actualmente, está paralizado por la temporada de lluvias.

¿Cuándo se espera que sea retomado por la actual gestión?

Eso no depende de mí, está a cargo del Gobierno Regional.

¿Usted ha inspeccionado la obra?

He pasado un par de veces, pero los trabajos no se ajustan al expediente, es una empresa que no tiene experiencia por la calidad del tubo que ha instalado, especialistas tienen que evaluar el avance.

¿En qué porcentaje de avance lo dejó la gestión de Yamila Osorio?

No lo sé, pero no llega ni a dos kilómetros del canal.

¿Halló irregularidades en la gestión de su antecesor?

Un montón. El tema de la represa (Arata), para la que se ha hecho una licitación tiene un expediente inconcluso donde se ha diseñado mal, porque no está autorizado por el Ministerio de Cultura.

¿La Contraloría ya tomó nota de esto?

El Órgano de Control Institucional está en el municipio y también ha hecho observaciones, como el pago de las valorizaciones y de adelantos. ¿Cómo se licita una obra si el expediente está inconcluso, si no tiene el visto bueno de Cultura? Hay varias irregularidades que deben ser esclarecidas.