La construcción y equipamiento del Laboratorio de Criminalística de Arequipa tendrá que esperar más de lo previsto. El Gobierno Regional reprogramó hasta el 20 de noviembre la entrega de la buena pro, que inicialmente estaba prevista para el 2 de noviembre, retrasando nuevamente el proceso para concretar una infraestructura destinada a fortalecer las investigaciones policiales en la región.

La postergación fue oficializada mediante una circular emitida el 27 de octubre, que modifica el cronograma del procedimiento de selección. Con ello también queda desfasado el anuncio realizado por el gobernador regional, Rohel Sánchez, quien el 26 de octubre, durante la entrega de 100 patrulleros, aseguró que la adjudicación se concretaría a finales de ese mes.

SITUACIÓN DEL LABORATORIO

El proyecto contempla el mejoramiento y ampliación de la Oficina de Criminalística de la XI Dirección Territorial Policial de Arequipa. La convocatoria se desarrolla bajo la modalidad de Obras por Impuestos y considera una inversión referencial de S/ 32 millones 756 mil 652. De ese monto, S/ 31 millones 740 mil 309 corresponden a la ejecución del saldo de obra y S/ 1 millón 16 mil 343 a la supervisión.

Cabe recordar que la obra se inició en diciembre de 2021 y debía concluir en junio de 2023. Sin embargo, el Ministerio del Interior resolvió el contrato con la empresa ejecutora en mayo de 2024 y, desde entonces, permanece paralizada.

El nuevo calendario establece que las empresas presentarán sus propuestas el 13 de noviembre, mientras que la evaluación se realizará entre el 16 y el 19 del mismo mes. La entrega de la buena pro está prevista para el día 20 y la suscripción del convenio para el 28 de diciembre. Una vez iniciados los trabajos, la ejecución tendrá un plazo de 302 días calendario. Por ahora, el proyecto no ha sido ajudicado y debe superar las observaciones antes de una nueva fase.