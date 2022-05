En el distrito de Yur hay 28 mil 758 electores que deberán elegir al próximo alcalde entre 14 aspirantes, en las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el 2 de octubre del 2022.

Mirtha Ruelas Casillas, viuda del exalcalde Ángel Benavente Cáceres, es el rostro más conocido en el distrito, ya que su esposo falleció cumpliendo funciones durante la pandemia de la COVID-19.

Ruelas Casillas encabeza la lista preliminar del movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro, que lleva siete candidatos a regidores.

El exalcalde Luis Harry Gómez Ramírez (2014 – 2018) busca repetir el plato después de cuatro años, una vez más por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio. Mientras que , Luis Fuentes Salas, fue alcalde de Yura en el periodo 2011 -2014 por Arequipa Avancemos y por la misma agrupación intentará regresar al sillón municipal.

Sin embargo, los vecinos están confundidos con Hugo Mendoza Choquehuanca, su nombre aparece en paredes, fachadas y carteles en el distrito como candidato a la alcaldía. No obstante, figura como primer regidor de la lista de Fuerza Arequipeña.

Mendoza Choquehuanca se hizo conocido en la política regional porque fue consultor del exgobernador Elmer Cáceres Llica y se vio involucrado en dos denuncias de violencia contra la mujer y grupo familiar, que finalmente quedaron archivadas.

De 14 postulantes a la alcaldía se registra a cuatro candidatas como Deysi Cayo Galdós por el Partido Morado, Yesica Condori Taco de Perú Libre, María Llasaca Ala, de Fuerza Arequipeña y Mirtha Ruelas Casilla,s de Arequipa, Tradición y Futuro.

Todas las listas deben estar conformadas por el 50 % de varones y mujeres de paridad y alternancia (mujer - varón), un 20 % de jóvenes menores de 29 años y un 15 % de comunidades campesinas, en caso se presente.

POBLADORES VIVEN EN TERRENOS NO SANEADOS

Uno de los principales problemas en el distrito de Yura es la sobrepoblación. Según el alcalde Néstor Chicaña Nina supera las 100 mil personas y la gran mayoría no cuenta con la dirección en la jurisdicción.

Viviendas en asociaciones situadas en la margen izquierda no tienen saneamiento físico legal, una tarea ardua para el próximo alcalde del distrito de Yura. Por la misma situación atraviesa el cementerio El Ángel, que se encuentra sin el cerco perimétrico y el municipio no invierte en proyectos porque el terreno no está saneado.

La aparición de ollas comunes en el distrito durante la pandemia de la COVID-19 era de esperar, debido a las condiciones de pobreza y extrema pobreza que se registra en la zona.

Ante el crecimiento poblacional, el transporte público no es suficiente para cubrir las necesidades. En contra parte, aparecieron los colectivos, mototaxis y loncheritas que realizan rutas donde los buses del Sistema Integrado de Transporte (SIT) no llegan, en especial a los pueblos tradicionales como La Calera, La Estación, Porvenir, entre otros.

La falta de vías al Cono Norte y los constantes accidentes de tránsito con consecuencia fatales genera malestar en los vecinos, debido a que no existen reductores de velocidad en la vía de alto tránsito de salida a las ciudades de Juliaca, Chivay y Cusco.

La violencia familiar y el consumo de bebidas alcohólicas es una constante en el distrito y se refleja en las denuncias que se registra en la comisaría Ciudad de Dios.

MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DE ELECCIONES INTERNAS

A pocos días de la realización de los comicios internos, el Congreso de la República aprobó una ley que implica la modificación del cronograma de las elecciones internas, con el propósito de reabrir el plazo de presentación de listas de candidatos que participarán el 2 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, incluso se permitiría modificar las listas de candidatos.

“Onpe comunicó que no se debe cambiar las reglas de juego cuando el proceso está en marcha. Este cambio de elecciones internas debe ser para el siguiente proceso electoral, ya se hizo la impresión de cédulas y se generaría inconvenientes de tipo logístico”, señaló Brenda López Prieto, jefa de la Onpe Arequipa.

14 de junio es la fecha que funcionarios deben dejar el cargo para participar en comicios 2022.