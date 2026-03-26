Con el objetivo de conocer las propuestas de los candidatos al Congreso bicameral para la agricultura, la Sociedad Agrícola de Arequipa (Sada) organizó ayer el Foro Agropecuario en su local.

Jaime Huerta, presidente de la Sada, hizo hincapié en 3 temas importantes que los candidatos deben tomar en cuenta: la titulación de predios agrícolas, la mejora de la infraestructura hidráulica y el incremento de precios en fertilizantes que podría suponer subas en productos básicos a futuro.

CANDIDATOS A DIPUTADO

Con la presencia de 7 candidatos, las propuestas y compromisos se desplegaron ante los presentes. El primero en tomar la palabra fue Gianni Simoni de Sí Creo, quien advirtió que en el país las principales zonas arroceras se encuentran afectadas por la importación de arroz paraguayo debido a una competencia desleal. En otro punto, señaló que los títulos de propiedad son el aval para que los agricultores puedan sacar crédito del Estado.

Acto seguido, Miguel Fernández, de Perú Moderno, cuestionó la puesta a punto que se realizará en el Proyecto Especial Majes Siguas, considerando que lo esencial en la Pampa de Majes es la creación de una represa de la cuenca intermedia para sobrellevar cualquier emergencia, siendo esta una intervención con menor presupuesto a la mejora del sistema de túneles y canales del proyecto.

Por su parte, Manuel Delgado, de Perú Primero, hizo una comparación entre los proyectos Chavimochic y Majes Siguas I Etapa, precisando que el primero representa el 20 % de las exportaciones no tradicionales a nivel nacional. “La diferencia es que Majes Sigua I se implementó desde un sistema minifundista y orientado hacia la agricultura familiar que hoy se traduce en poco retorno económico”, indicó.

Para ello, recalcó que es necesario continuar con la formalización con los derechos de la tierra y el agua, además de trabajar políticas de integración de los pequeños agricultores a las grandes cadenas de abastecimiento.

En el turno de Daniel Vera, del Partido Aprista Peruano, enfatizó en que la agricultura se aborda de manera técnica. “Nadie habla de los sistemas de riego, ¿Cómo vamos a enfrentar el problema del calentamiento global y los mercados que se saturan si no tenemos cadenas frío?”, señaló.

CANDIDATO A SENADORES

Por parte de los candidatos al Senado, Absalón Vásquez, de Renovación Popular, recordó su gestión como ministro de Agricultura de la gestión de Alberto Fujimori, época en la que se entregaron 2 millones y medio de títulos de propiedad, por lo que actualmente los títulos pueden entregar en un tiempo estimado entre 2 a 3 años.

De otro lado, Ronal Fernández, de Juntos Por el Perú, indicó que el sector agrícola debe cooperativizarse de manera industrial para competir con las grandes agroexportadoras. “La cooperativa agraria con inversión del Estado le puede dar al productor asistencia técnica, cambio tecnológico, industrialización, le puede dar insumos”, argumentó.

Sergio Dávila, de Perú Primero, recalcó la necesidad de trabajar en proyectos que complemente las mejoras en agroexportación de la región una vez se encaminen proyectos como Majes Siguas, cuestionando el rol del Estado por no apostar por el pequeño agricultor.

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