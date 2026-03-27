Al menos el 10 % de miembros de mesa en la región Arequipa no asumiría funciones el día de las elecciones, 12 de abril, porque solicitaron información para presentar la dispensa y no cumplir con este deber electoral, así lo informó Brenda López, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Arequipa - ONPE.

“Hemos tenido varios miembros de mesa qué han venido para averiguar sobre su excusa al cargo de miembro de mesa, en ese sentido se les ha dado la información. La mayoría de ellos es por alguna enfermedad”, precisó.

En Arequipa son 37,935 los miembros de mesa elegidos, entre los 3 titulares y 6 suplentes por mesa de sufragio. “En ese sentido, si no se llega a conformar la mesa con los miembros titulares, vamos a tomar a los suplentes y al final si no se consigue ni titulares, ni suplentes vamos a tener que conseguir a ciudadanos de la cola”, añadió.

La gestora detalló que estas excusas debieron tramitarse hasta 5 días después de la publicación de las listas, realizándose el trámite ante las oficinas descentralizadas de la Onpe, o posterior al 12 de abril, cuyo trámite se tendrá que hacer ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“En cualquier otro tipo de inconveniente que pueda tener el miembro de mesa y posterior al proceso electoral va a tener que hacer su trámite en el Jurado Nacional de Elecciones y ellos van a indicar si procede o no la justificación”, manifestó.

Respecto a la jornada de capacitación que se dará este domingo 29 de marzo, la gestora señaló que se realizará en 48 locales de votación entre las 8:00 y 12:00 horas a nivel nacional. Hasta el momento se entregó poco más del 40 % de credenciales de manera física a miembros de mesa en la región.

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