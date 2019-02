Elena Viza: "Me ha insultado, me ha amenazado, ha dicho que mis hijos son porquería" (VIDEO)

Síguenos en Facebook





Cojeando, y a punto de soltar algunas lágrimas, así llegó a la comisaría de Sachaca la obrera del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) Elena Viza quien fuera agredida y discriminada por la ingeniera Zuleika Alatrista el último fin de semana en la Variante de Uchumayo.

Elena dijo con tristeza que no solamente ha recibido amenazas e insultos sino que también, la ingeniera se habría referido a sus hijos. "Me ha insultado, me ha amenazado, me ha dicho no sabes con quien te has metido y a mis hijos les ha dicho porquería, me los ha traumado, ellos son mi bendición de Dios", dijo.

Por todo lo ocurrido, agregó que se siente desprotegida por lo que ha pedido garantías para su vida y la de sus menores ya que la noticia se ha difundido en la Redes Sociales y teme algún tipo de represalia.

Ella reconoce que si le pegó con su paleta de "Stop" pero lo hizo porque ella le había pisado el pie a bordo de su camioneta.

En la mañana, también estuvo Zuleika Alatrista quien dio su declaración ante los policías, pero no llegó a cruzarse con la agraviada ni tampoco con los periodistas.