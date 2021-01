El gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica no asistió a la citación de la Comisión del Congreso, cuyos parlamentarios requirieron su conexión virtual para responder sobre las contrataciones de bienes y servicios en el Gobierno Regional de Arequipa, durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.

El gobernador prefirió participar en la ceremonia del aniversario del distrito de Lari en la provincia de Caylloma, por el 196 Aniversario. En el lugar entregó una ambulancia, pero la citación del Congreso fue para las 17:00 horas y de forma virtual.

Para el parlamentario José Luis Ancalle, quien preside el grupo de trabajo, esta actitud de la autoridad regional demuestra el desinterés de brindar información. Además, este comportamiento retrasa las investigaciones y la elaboración de los informes.

Ancalle informó que el gobernador Cáceres será citado por segunda vez a la siguiente semana, junto a los funcionarios de Salud, por lo que espera su asistencia.

Sin embargo, no es la primera vez que el gobernador no asiste a las citaciones, el consejero Harberth Zúñiga, reiteradas veces informó que el gobernador no acudió a las citaciones para responder por la construcción de la plaza Cívica en Jardines del Colca.

Sus inasitencias también fueron en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República, con el parlamentario Edgar Alarcón.