La presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, reveló ayer a través del canal del Estado que en ocho regiones del país se observó un incremento en los contagios de la COVID-19, entre ellas figura Arequipa.

De acuerdo con el mapa de calor del estudio semanal de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, en los últimos días de noviembre se notó un incremento de contagios en relación a la semana anterior en las siguientes ciudades: Tumbres 65%, Tacna 36%, Cusco 27%, Apurímac 26%, Huánuco 9%, Callao 7%, Arequipa 3% y La Libertad 1%.

Análisis de los contagios de coronavirus en aumento y descenso

Las estimaciones de EsSalud concuerdan con el análisis hecho en Arequipa. El jefe del Comando COVID, Percy Miranda Paz, explicó que se decidió hacer un estudio de periodos cortos de tiempo para conocer mejor el avance de la pandemia, debido a que los datos diarios que se exponen a través de la sala situacional son muy fluctuantes y solo advierten que hay un descenso sostenido, pero en la sumatoria se ha visto que los contagios han incrementado.

Según los datos mostrados por Miranda Paz, en la última semana de noviembre se registró en la provincia de Arequipa mil 498 nuevos casos, y el virus ha causado la muerte de 10 personas.

Los distritos de mayor riesgo por el número de contagios son el Cercado, con 376 nuevos casos, le sigue Cerro Colorado con 252, Mariano Melgar, con 174, Alto Selva Alegre con 140, José Luis Bustamante y Rivero con 71, Hunter con 46 y el resto de distritos de la ciudad suman 440.

¿Cuáles han sido los factores que han propiciado el ligero incremento de los contagios? Miranda refiere que no tendrían mucha relación con las marchas desarrolladas durante la primera quincena de noviembre, pero sí con la mayor exposición de las personas durante los fines de semana, que buscan zonas de esparcimiento y diversión donde olvidan las medidas sanitarias como el uso de las mascarillas.

Agregó que a pesar de haberse realizado más de un millón de pruebas, el porcentaje de personas que aún no ha tenido la enfermedad es muy grande. “Estamos entrando a la temporada de Navidad con un ligero incremento de contagios, y la población no debe relajarse para que esto no empeore”, dijo Miranda.

Proyecciones. De acuerdo con las estimaciones de EsSalud, la segunda Ola llegaría en el primer trimestre del próximo año.

Barrera. Superar los 500 contagios por día sería la alerta que advertiría la llegada de la segunda ola en Arequipa.

CIFRAS