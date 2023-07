El consorcio Hospitalario Sur evitó que los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y los consejeros regionales inspeccionen el estado de la obra del hospital Maritza Campos, en el distrito de Cerro Colorado.

La inspección estaba programada para ayer y no es la primera vez que sucede este inconveniente, informó Fernando Cornejo, presidente de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa (CRA).

LEE ESTO| Nuevo hospital Alto Inclán de Arequipa funciona sin especialistas y perjudica a pacientes

CASO. Según el legislador regional, los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, Asesoría Legal y Procuraduría del GRA, acudieron hasta la zona de trabajos sin embargo, los trabajadores de la contratista evitaron su ingreso, pese a que en junio último, la Región resolvió el contrato con la concesionaria, toda vez que incumplió con sus obligaciones.

De acuerdo a Fernando Cornejo, el Consorcio Hospitalario Sur, conformado por las empresas Eralma Constructora SAC, Assignia Infraestructura y Neso Constructora, argumentan que no permitirán el ingreso de los funcionarios porque la resolución del contrato no fue notificada en su domicilio, lo que no sería cierto porque el Gobierno Regional cumplió con los trámites legales y administrativos correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR| Estas son las obras de salud paralizadas en Arequipa

“El objetivo de la empresa es alargar la situación legal, no quieren que se continúe con los trabajos. Es importante señalar que mientras no hagamos la constatación no podemos saber que hay dentro del nosocomio y tampoco comenzar a elaborar el expediente de saldo de obra”, dijo.

CAMANÁ. El gerente regional de Infraestructura, Alfredo Zirena, señaló que hoy se tiene previsto hacer la constatación notarial del hospital de Camaná. El objetivo es verificar el avance físico y el estado de los equipos médicos.

Lo que se busca es saber cómo está, para comenzar con los expedientes de saldo de obra. Por su parte, Cornejo, sostuvo que la situación debe ser más accesible, esto porque fue el Consorcio Salud Camaná II, quienes resolvieron el contrato.

TE RECOMENDAMOS ESTE VIDEO