“En el hospital General hay un remedo de emergencia, no sirve”

Alejado de los cargos públicos, Alfredo Zegarra Tejada, exalcalde de Arequipa, reapareció para criticar duramente al nosocomio regional Honorio Delgado, en especial, al área de Emergencias.

“Es un remedo de emergencia, no sirve, no esta equipada, no se quien lo ha hecho y esto no solo lo digo yo, sino otros médicos también”, fueron las palabras de Zegarra quien hace algunas semanas labora como galeno del hospital y del cual mencionó que es un peligro para la ciudadanía por el mal estado.

Pidió al gobernador regional, invertir en solucionar los problemas de infraestructura, personal y camas.

Aseguró que existen pacientes que tienen que esperar varios meses para una intervención quirúrgica.

“Aquí solo falta decisión política de hacer un gran hospital del sur y no esto porque es un atentado contra los ciudadanos”, agregó.

Municipalidad. Con respecto a la gestión de Omar Candia, dijo que es muy apresurado cuestionar o catalogar su trabajo.

Inclusive defendió la contratación de los funcionarios de Candia, afirmando que primero debe analizarse la experiencia de cada uno de ellos antes que un tema administrativo.

En su entender, se debería analizar su gestión luego de los primeros seis meses, tiempo en el que consideró que el alcalde de Arequipa debe continuar con los proyectos que ya se dejaron.

Uno de ellos fue el intercambio de Juan de La Torre, así como la remodelación de varias calles del Centro Histórico. “Yo espero que pueda reunirme con Omar Candia, no existe ningún divorcio político y estamos dispuestos para apoyar y explicar los proyectos dejados”.