Escolar termina con corte en el pecho al ser atacado por compañero

Síguenos en Facebook

E. M. T. (13), escolar del colegio particular Principe de Asturias, ubicado en el Cercado, terminó con un corte de 10 centímetros en el pecho luego de ser supuestamente atacado por su compañero durante el dictado de clase.

Según Lourdes T., madre del menor, ocurrió el jueves último al promediar el medio día en la aula del segundo año de secundaria de la institución.

"Mi hijo se prestó una tijera de uno de sus compañeros y al devolvérsela, estiró la mano chocando a Jeferson (menor denunciado) y ahí es donde empezan a forcejear y le corta", cuenta la madre de familia.

Lourdes también contó que luego del ataque, el cual ocurrió cuando la profesora estaba en el aula, las autoridades del colegio la llamaron y le dijeron que tenía que acercarse en la brevedad.

"Cuando llego mi hijo estaba en un cuarto y llorando. Le reclamé, por qué no lo llevaron al hospital y me dijeron que ellos no eran la mamá para llevarlo. Tuve que llevarlo yo", agregó la denunciante.

Tras lo sucedido, la madre de familia decidió denunciar el caso en la comisaría de Santa Marta.