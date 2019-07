Estos son los motivos por los que detuvieron a poblador del valle de Tambo

Síguenos en Facebook

Fiscal provincial, Álvaro Torres Ramos Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay acudió al cuartel del Ejército ubicado en la localidad de Chucarapi, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, luego de la detención de una persona durante las protestas contra el proyecto Tía María.

Se trata de Gilberto Ccollque Sencia (31) quien vive en la localidad de la Punta de Bombón, de oficio panadero, quien es investigado por el presunto delito contra la tranquilidad pública, medios de transporte y violencia y resistencia a la autoridad.

Según el acta de intervención policial, Ccollque fue detenido por la Policía cuando lanzaba piedras. Los efectivos relataron que minutos antes exhortaron a los manifestantes a no bloquear las vías, quienes no acataron y arrojaron piedras con la manos y guaracas, ocasionando que dos policías resultaran heridos. Enseguida la PNP utilizó armas no letales para dispersar a los manifestantes.

LEA TAMBIÉN: Seis personas heridas y un detenido en nuevo enfrentamiento en el valle de Tambo (FOTOS Y VIDEO)

La Fiscalía tomará la declaración del detenido y dispondrá otras diligencias para esclarecer el hecho.

El Ministerio Público en Arequipa reitera la exhortación a dialogar al gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales para buscar una solución al conflicto evitando el costo social.