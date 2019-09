Estudiantes de escuela de artes Carlos Baca Flor protestaron en desfile dominical

Síguenos en Facebook

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes Carlos Baca Flor protestaron en el desfile dominical que se desarrolló hoy en la plaza de armas. Este hecho se dio durante el paso de la gerencia regional de Educación encabezado por Milton Casaperalta.

Aurelio Apaza , estudiante de la carrera de educación artística y danza, manifestó que las clases empezaron el 18 de agosto y que a la fecha no cuentan con docentes para diferentes especialidades.

"El concurso de contratación docente ya terminó y no hay profesores, estamos perdiendo más de un mes clases. Algunos docentes nos han indicado que no trabajaran si no les entregan su resolución de contrato. La gerencia de educación aún no la firma no sabemos porque", indicó Apaza.