Estudiantes del valle de Tambo se trasladaron a otras regiones debido al paro

Los estudiantes de los diferentes colegios del valle de Tambo tuvieron que trasladarse a otros colegios del interior de la región y hasta otras regiones del sur del país como Puno.

Así lo dio a conocer ayer el administrador de la Gerencia Regional de Educación, Wilmer More, quien visitó la UGEL Islay, así como los colegios de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, entre otros.

Aunque no especificó el número exacto de alumnos trasladados para no perder el año académico, debido al paro que realizaron los pobladores por el rechazo al proyecto minero Tía María, More aseveró que hubo un grupo de estudiantes que migraron.

ASISTENCIA

Después del 6 de setiembre, la asistencia de los escolares, hasta ayer, llegó al 95%. El administrador de la GREA refirió que ya no existe inconvenientes para que los escolares continúen con la formación educativa.

"Los padres comprendieron que sus hijos no pueden perjudicarse, gracias al trabajo conjunto que realizamos con el Minedu, la Gerencia de Educación, la UGEL Islay", dijo.

Sin embargo, algunos colegios terminarán el año académico el 8 de enero del 2020, mientras que otros lo harán el 31 de diciembre de este año. De acuerdo a la reprogramación, a la fecha los escolares acuden a las aulas los sábados y feriados.

Pese a los bloqueos en algunos puntos del valle de Tambo, los alumnos no tienen inconvenientes para la asistencia.

Para reforzar el aprendizaje de los estudiantes, el Minedu trabaja en la contratación de especialistas, los mismos que reforzarán la enseñanza en las aulas y viviendas.