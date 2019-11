Exceso de personal en Autodema

Síguenos en Facebook

La planilla de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) sigue en aumento. Y es que en los últimos años se convirtió no solo en la caja chica de los gobernadores regionales, sino en una agencia de empleos donde se pagan los favores políticos.

Clara muestra es que Autodema cuenta con 385 trabajadores, 250 son estables y nombrados, pero a estos se suman 115 bajo locación de servicios que ingresaron en la presente gestión. Además de 20 practicantes, según datos proporcionados por el sindicato.

Lo curioso es que el proyecto Majes -Siguas II está paralizado desde hace dos años, pero en está área laboran 46 personas, 8 bajo el Decreto Legislativo 728, y 38 por locación de servicios, tal como lo dio a conocer el exgerente ejecutivo de Autodema, Marcelo Córdova, cuando fue interpelado por el Consejo Regional de Arequipa. Estos 46 perciben sueldos entre 2 y 5 mil soles.

Luis Calle, exdirector ejecutivo de Autodema, precisó, que entre los años 2016 y 2017, la Universidad ESAN, realizó un estudio en Autodema a pedido de la anterior gestión, recomendando que deberían tener entre 80 y 100 empleados.

Además, en el contrato del proyecto Majes- Siguas II, se pide la reestructuración de Autodema , siguiendo una recomendación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), porque el consorcio manejará la operación de Majes I y Majes II.

Sobre este asunto, el exgerente ejecutivo de Autodema, Isaac Martínez, señaló que la cantidad de trabajadores es una barbaridad y que Autodema es usado por el GRA como una caja chica para el gasto de dinero que recibe del Estado.

"Recuerdo que cuando ingresó Yamila Osorio, le dije que no podía botar a nadie, pero lo hizo y no entendió (luego regresaron por reposición) , y es que cada gestión quiere meter a su gente,ahí el órgano de Control Interno debería intervenir", comentó.

Señaló que en Autodema deberían haber no más de 50 empelados, si es que en Majes I hubieran metas tangibles con la reconversión agrícola y reducción del módulo de riego. Agregó que en Majes Siguas II solo se requiere cinco ingenieros calificados.