Exdefensor del FBC Melgar John Narváez propuso matrimonio a su enamorada antes de dejar Arequipa

Luego de anunciar su salida definitiva del FBC Melgar, el defensor ecuatoriano John Narváez no quiso irse de Arequipa sin antes propopnerle matrimonio a quien considera el amor de su vida, en la puerta del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram en el cual menciona que no podía irse de Arequipa sin antes ofrecerle matrimonio a su parea Kylie con quien tiene una bebé.

La demuestra de amor fue compartida decenas de veces y varios futbolistas aplaudieron el gesto que tuvo el exmelgariano.

Narváez había anunciado su salida del FBC Melgar en medio de duras críticas a la administración en especial al gerente deportivo, Gustavo Vivanco.

"Me siento muy decepcionado de cómo me pagaron a lo último. El resto y toda la ciudad no tienen la culpa, gracias por todo”, dijo en su cuenta de Instragram