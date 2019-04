Expresidente de Piérola de Arequipa sorprendido con carta

Síguenos en Facebook

“Quiero aclarar que desde el pasado 21 de diciembre del 2018 yo dejé de ser presidente del club y me extraña que personas allegadas al club y otras desconocidas me envíen a mi nombre una carta notarial para que convoque a elecciones, desconociendo que actualmente la institución es presidida por Máximo Sandoval”, expresó Oswaldo Caycho, expresidente de FBC Piérola, con relación al documento legal que un grupo de personas hizo llega a su domicilio, sorprendiendo a su familia.

“Esto es una falta de respeto, qué culpa tengo que por ausencia de estos señores, entre ellos Oswaldo Cabrera, no asistan a las asambleas de socios. No trato de aferrarme al cargo porque ya no soy el presidente”, dijo en tono enfático el expresidente Sandoval.