La región Arequipa cuenta con apenas 400 patrulleros operativos, otros 150 no funcionan. Según el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, esta cifra resulta insuficiente para atender la demanda de seguridad en las 104 comisarías distribuidas en toda la región, especialmente en zonas alejadas donde incluso no se cuenta con unidades vehiculares.

El problema se agrava debido a la antigüedad de la flota. La mayoría de los patrulleros supera los 10 años de servicio, lo que genera constantes fallas mecánicas y limita su operatividad diaria. Ante este panorama, el general PNP estima que se necesitarán más de 500 nuevas unidades para renovar completamente el parque automotor.

“Actualmente, tenemos 400 patrulleros operativos y cerca de 150 inoperativos, pero la gran mayoría ya superó los 10 años. Si quisiéramos renovar toda la flota, necesitaríamos más de 500 patrulleros. Esperamos que los 100 que entregará el Gobierno Regional permitan cubrir parte de la necesidad, sobre todo en comisarías que no tienen vehículos”, señaló Antonio La Madrid Aliaga.

SE REQUIEREN 400 EEFECTIVOS POLICIALES

En cuanto al recurso humano, la región cuenta con aproximadamente 5,200 efectivos policiales, una cifra que también resulta insuficiente frente a la carga operativa. De este total, más de 200 policías cumplen funciones administrativas, lo que reduce la cantidad de agentes disponibles para labores de patrullaje y seguridad en calles.

Aseguró que el déficit de personal se estima entre 300 y 400 efectivos adicionales para lograr una cobertura adecuada en toda la región. A ello se suma que, por turno, solo 60 policías están asignados al control del tránsito en la ciudad, en jornadas de ocho horas, lo que limita la capacidad de respuesta ante congestión vehicular y emergencias.

La Policía espera el egreso de nuevos suboficiales y la llegada de patrulleros anunciada entre julio y agosto.

VIDEO RECOMENDADO