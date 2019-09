Falta ejecutar norma para agresores que infringen restricciones

Síguenos en Facebook

El incumplimiento de las medidas de restricción que dispone el juez para proteger a las víctimas de violencia, es una causal para que el denunciado sea apresado. Pero en opinión de la abogada norteamericana Maricarmen Garza, el problema es que no se cumple esta medida y las mujeres siguen siendo agredidas, al punto de ser asesinadas.

"He visto que la norma peruana es similar a la nuestra, las reglas están dadas, pero falta ejecutarlas", dijo.

MEDIDAS. Entre las medidas de incumplimiento figuran el no acercarse a menos de 100 metros de distancia, no comunicarse con la agredida, retirarse de la vivienda, no usar armas, entre otros.

Al burlar cualquiera de estas disposiciones, según la especialista penal, se cae en el mismo problema: no proteger a quienes lo necesitan.

En cuanto a la terapia de las personas que sufrieron violencia, Robert Geffner, doctor norteamericano en psicología, señaló que es posible que la víctima supere el daño, pero no olvidará lo que vivió, en función al tiempo y la magnitud del maltrato.

Para la recuperación de las personas, es necesario que entiendan que no es su culpa, considerando que muchas mujeres de forma equivocada creen que fueron atacadas porque tuvieron la culpa de algún hecho.

Parte de la terapia también consiste en trabajar en el autoestima de la persona, fortalecer su amor personal y, de ser necesario, trabajar con especialistas para lograr su independencia emocional y económica.

Mientras más prolongado fue el tiempo del sufrimiento, la recuperación demandará más tiempo. Sin embargo, el apoyo familiar será fundamental en este proceso.

Geffner indicó que el agresor también necesita de una terapia y solo así, en función al nivel del maltrato, volverían a vivir juntos con la confianza de que todo será normal.

El acuerdo de conciliación y convivencia después del maltrato recurrente y sin una terapia no funcionaría, porque existe el riesgo de que la violencia vuelva a ocurrir y eso se puede evitar.

CONGRESO. Ambos especialistas participarán hoy y mañana en el II Congreso Internacional Violencia Familiar y Abuso Sexual, que se realizará en el teatro Fénix, a cargo del instituto de Apoyo y Desarrollo Social Blansal, CPAS, desde las 8:00 horas.