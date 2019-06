Familia a busca a joven desaparecida hace 9 años

Síguenos en Facebook

Sandra tenía que recoger un par de tapers cerca al mercado Morro de Arica en Migue Grau (Paucarpata), eran las 6 de la tarde del 15 de marzo de 2011. Su padre, Román Condori Mamani (59), nunca imagino que esa sería la última vez que la volvería a ver. La entonces joven de 16 años, desapareció sin dejar rastro. Nueve años después, su familia aún guarda la esperanza de dar con su paradero. El principal sospechoso es Adrián Silva Cruwillol (42), acusado del feminicidio de Alejandrina Mayhua Santa Cruz (75), ocurrido en julio del año pasado en Paucarpata. Esto debido a que Silva era el cuidante del mercado y el último que vio a Sandra con vida. Por ello, a pedido de la familia, ayer junto a la Policía se realizó excavaciones al interior del mercado, cerca al reservorio. Lugar donde se sospecha habría enterrado a la menor. No se halló indicios. Pese a eso, Román Condori, manifestó que no se dará por vencido. “Estoy viejo, no me queda más que buscar a mi hija”, manifestó.