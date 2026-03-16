Los familiares de Carla Chiguay, una joven gestante asesinada en julio de 2025, protestaron para exigir justicia y que el caso sea tipificado como feminicidio. La familia cuestiona que el Ministerio Público haya tipificado el delito como homicidio, lo que reduciría la pena solicitada contra el presunto autor del crimen.

El presunto autor del crimen es Nicanor Vilca Flores, expareja de la víctima. El fiscal del caso, Reiner Torres, habría variado el delito de feminicidio a homicidio, por lo que solicitó una pena de 16 años de prisión. Sin embargo, los deudos consideran que la sanción es insuficiente y demandan cadena perpetua.

Pilar Chacón, hermana de la víctima, indicó que el responsable debería responder por la muerte de dos personas, ya que Carla tenía cuatro meses de gestación al momento del crimen. “Debe pagar por la vida de mi hermana y de su hijo”, expresó.

De acuerdo con la familia, el caso presenta agravantes que, consideran, deberían ser considerados por la justicia. Según los resultados de la necropsia, la joven fue estrangulada y su cuerpo fue hallado dentro de un saco en una vía de ingreso al distrito de Chiguata.

Mujer hallada sin vida en paradero, de ingreso a Chiguata. Foto: GEC.

No obstante, el Ministerio Público también habría tomado en cuenta circunstancias atenuantes para el acusado, como su edad, menor de 20 años, y la ausencia de antecedentes penales.

Los familiares señalaron además que el presunto autor habría citado a Carla con engaños. Según indicaron, tras enterarse del embarazo, el hombre le habría pedido que abortara, a lo que ella se negó.

La cuñada de la víctima agregó que, de acuerdo con la necropsia, Carla falleció por asfixia, lo que evidenciaría que sufrió una muerte violenta y prolongada. Por ello, la familia presume que el crimen habría sido planificado.

La audiencia de acusación está programada para este miércoles 18 a las 8:30 de la mañana. En ese contexto, los familiares de la joven protestaron esta mañana para exigir que el caso sea reconsiderado y que se imponga la máxima sanción contra el acusado.

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