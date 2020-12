Farmacia en Casa atiende a 350 asegurados por día

Farmacia en Casa, sistema de atención para asegurados de EsSalud beneficia a diario por lo menos 350 usuarios de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado. La entrega de medicinas bajo esta modalidad inició hace apenas unas semanas y está reduciendo la cantidad de visitas al Hospital Yanahuara.

El director del nosocomio de la red asistencial, Yilber Zeballos Pacheco, indicó ayer que pese a ser un programa piloto implementado hace poco tiempo, está teniendo una acogida importante.

“De acuerdo a los reportes que nos han dado (hasta el 30 de noviembre) son más de 3 mil atenciones y es con tendencia a aumentarse en la medida que se vayan cerrando algunas ventanillas de atención”, explicó el galeno.

Zeballos también resaltó que la forma de abastecimiento de medicamentos a los usuarios es para evitar que acudan a los centros médicos de la red y corran el riesgo de contagiarse con coronavirus.

“La idea es que los pacientes no vengan. Siempre nos preguntamos, va haber o no va a haber la segunda ola, lo que queremos decir es que no vemos ningún elemento protector que tengamos nosotros en Arequipa o en Perú que diga que no va haber y no debemos bajar la guardia”, comentó el director.

MAS BENEFICIADOS. Aunque el servicio se da solo a tres distritos dela provincia, el sistema de atención podría ampliarse en el próximo mes.

Zeballos indicó que la propuesta ya es evaluada por la red asistencial.

“Tenemos pacientes en José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y otros distritos. En el transcurso de un mes debemos seguir trabajando en toda la provincia”, finalizó el doctor.

¿Cómo accedo al servicio? Para ser atendido el paciente deberá ingresar sus nombres, apellidos, indicar su número de Documento Nacional de Identidad, domicilio de residencia y teléfono de contacto al personal de Citas En Línea cuando se solicite una cita por Telemedicina.

Después de que sea atendido por los profesionales de la red, le indicarán la fecha en que sus medicamentos serán entregados.

En el día de la entrega, el personal a cargo contactará al asegurado para confirmar la ubicación del domicilio y terminar con el proceso de entrega.

AGLOMERACIÓN. Como se recuerda, EsSalud informó hace unos días que el nosocomio ubicado en Yanahuara recibe a diario a más de 2 mil personas de forma presencial al día, generando que la sede esté saturada por horas. Por ejemplo en el servicio de Emergencia, reciben en promedio a 500 personas en 24 horas.

APERTURA. Para diciembre, según lo anunciado hace unas semanas por el gerente de la red asistencial Edilberto Salazar Zender, deberán aperturarse algunos servicios en el hospital nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo para atender a más usuarios en servicios como Cirugía y otros.