Con los objetivos claros. Así iniciará el FBC Melgar la Fase 2 (Torneo Clausura) del campeonato de la Liga 1. La meta al final de las nueve fechas es llegar a la semifinal, ya sea quedando primero en el torneo o mediante el acumulado, anunció el defensa Hernán Pellerano.

“Para quedar primero en la Fase 2 bastará con ganar seis partidos y empatar dos. Pero si no se puede campeonar, será importante llegar a la semifinal. No está Melgar, Universitario ni Cristal, pero están aquellos que no les hemos podido ganar en la Fase 1, así que pensar que será fácil, sería cometer un error”, advirtió.

El futbolista argentino de 36 años edad resaltó que se viene la seguidilla de partidos donde se jugará cada tres o dos días. Tener un plantel amplio y con experiencia marcará la diferencia con el resto de equipos.

“Será importante para sacar los resultados que se quiere. Se jugará cada tres o dos días, el desgaste y las lesiones aparecerán”, resaltó.