La limpieza es tan fundamental que sin ella todo lo demás no funcionaría. El personal que mantiene limpia las calles y parques de Arequipa merece un reconocimiento y aplausos en estas Fiestas Patrias, porque no detuvieron su labor durante la pandemia de la COVID-19.

Dorotea Mango Flores (61), natural de Arequipa, se encarga de mantener impecable los parques del distrito de Mariano Melgar. Ni bien sale el sol, firma su asistencia de ingreso en el municipio y desde las 6 de la mañana inicia su jornada de ocho horas.

Estas Fiestas Patrias serán diferentes, ¿tiene planes para el 28 y 29 de julio?

Este año me quedaré en casa con la familia, escucharé el mensaje presidencial esperando buenas noticias en favor de los trabajadores municipales. Normalmente me iba a Junín con mi esposo, a su tierra, pero como están las cosas, este año no lo haré. Estoy agradecida con Dios porque ese virus no llegó a mi familia.

Usted pertenece al pequeño grupo de personas que no detuvo sus actividades, ¿cómo se siente?

Me siento bien, lo importante es que no falte el trabajo, porque es el único ingreso económico para mi familia. Me dedico a esta actividad desde 1989, me falta cinco años para jubilarme. Todos los días me cuido, trato de no conversar con otras personas. Por suerte estamos al día en los sueldos, hace poco nos han pagado la gratificación y hay tranquilidad en ese aspecto.





¿Pasó por dificultades?

La pandemia del coronavirus solo trajo inconvenientes a la población, todo se ha reducido al mínimo como para sobrevivir. Mi esposo no trabaja por ahora por la emergencia sanitaria, mi hija está embarazada y no puede tomar medicamentos, esas son las dificultades que se presenta en mi familia. Así que yo trabajo para sostener mi hogar. Lo que se gana no alcanza para todo el mes, pero ahí vamos luchando para tener al menos los alimentos.

La mayor cantidad de contagios se registra en el personal de limpieza de las municipalidades, ¿siente miedo?

Todos los días vivimos con ese temor, salimos de casa sanos y no sabemos si retornaremos a casa con el virus. Nosotros no hemos parado durante la pandemia por mantener limpia la ciudad, estamos expuestos al contagio, como ocurrió con varias de mis compañeras y compañeros, y por esas razones merecemos del Estado un bono especial, como ocurrió con el personal de Salud, Policía Nacional y el personal del Ejército.

¿Tuvo algún inconveniente en su centro de trabajo?

En realidad no. En la municipalidad nos han puesto movilidad que nos recoge de casa y nos lleva al terminar la jornada. Desinfectan los vehículos y los ambientes donde trabajamos, nos dan los equipos de protección personal, jabón líquido, entre otras cosas. Se puede decir que se cumple con los protocolos.

¿Les realizan las pruebas de descarte de coronavirus?

Periódicamente lo hacen. Cada 20 días nos hacen las pruebas rápidas COVID-19, aunque la tercera se está atrasando, las razones las desconozco. Lo malo que está ocurriendo es que traen basura del distrito de Paucarpata y la depositan en los contenedores de Mariano Melgar. Ellos están en emergencia, nos cargan el trabajo y el riesgo. En los residuos sólidos está el virus y nosotros que trabajamos en esa área estamos en contacto permanente, así varios se contagiaron en otros distritos y Mariano Melgar también. Espero que las autoridades puedan controlarlo. Este año es atípico, nadie imaginó que pasaríamos por estos problemas de salud.

1,000 soles es el sueldo promedio de las trabajadoras de limpieza.

250 trabajadores de limpieza en distritos se contagiaron de COVID-19

