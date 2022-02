La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa tiene abierta una investigación contra el alcalde distrital de Deán Valdivia, Richard Hitler Ale Cruz, por el presunto delito de colusión.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldesa de Ocoña dice que la quisieron “silenciar” en Congreso

CASO. La autoridad es imputada por la supuesta entrega de lotes del asentamiento humano 25 de Junio II Etapa, distrito de Deán Valdivia, que se habría hecho con encargados del área técnica y saneamiento físico legal de la Municipalidad Provincial de Islay. La supuesta irregularidad habría ocurrido en 2018, cuando Ale era alcalde provincial de Islay, según la denuncia interpuesta el año pasado por el ciudadano de iniciales J.W.H.T.

Junto a él, otras 11 personas, el expresidente de la asociación y supuestos beneficiados del acto, son investigados por la fiscal Madeleine Córdova Iriarte. La indagación preliminar se abrió el 31 de mayo de 2021, por el plazo de 90 días. Sin embargo, la Fiscalía informó a Correo que el caso fue declarado complejo debido a la gran cantidad de imputados y diligencias, como la toma declaraciones y recolección de información de la entidad provincial. El tiempo para las diligencias se amplió en 8 meses, bajo la posibilidad de una nueva extensión de otros 8 meses.

DENUNCIA. Este diario accedió a la denuncia contra el alcalde y donde se detalla que en noviembre de 2018, un mes antes de que Ale dejara el cargo de alcalde provincial, se realizó un proceso de titulación masiva de la asociación de vivienda 25 de Junio II Etapa.

“Fue ahí donde los socios revisaron la Resolución Gerencial 466-2018 y 512-2018 de las personas tituladas, dándose cuenta que esos funcionarios aparecían con títulos de propiedad de la asociación y otros habían puesto a familia o personas vinculadas. Se habían aprovechado de su cargo como funcionarios públicos y se habían adjudicado terrenos sin ser socios”, se lee en hechos denunciados.

En el caso de Ale, supuestamente habría beneficiado a su cuñado de iniciales H.E.O.A con el lote ubicado en la Mnz B, Lt 3 de la asociación de vivienda. El hermano político del alcalde también es investigado por la Fiscalía. Así como el exalcalde de Deán Valdivia, Fredy Vilca Mamani, quien fue nombrado por el denunciante como uno de los que adquirió un lote de manera irregular.

DESCARGOS. Correo intentó comunicarse con el alcalde Richard Ale por diferentes medios durante dos semanas. El último 8 de febrero, mediante un mensaje del aplicativo WhatsApp Cruz se solicitó su versión sobre las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha tomado está investigación? ¿Hay asidero para esta denuncia? ¿Su cuñado tiene un terreno en el asentamiento humano 15 de Junio de Deán Valdivia? ¿Ya fue citado a declarar?. La autoridad lejos de aclarar su situación, atinó a responder “¿Por qué me preguntan de chismes?” Reiteramos las preguntas para buscar su versión, pero no se volvió a comunicar. También fueron enviadas a su correo electrónico, sin embargo, no obtuvimos respuesta.