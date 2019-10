Fiscalía y OCI intervinieron en Yanahuara por desvío de recursos

La Fiscalía Anticorrupción intervino en la Municipalidad Distrital de Yanahuara hace dos semanas, por el presunto desvío de recursos económicos en el área de Recaudación.

El alcalde Anghelo Huerta evitó detallar sobre las investigaciones, pero señaló que no aceptarán corrupción en ninguna instancia de su gestión, por lo que colaboran con las investigaciones que se realizan, preliminarmente contra un funcionario.

"Aunque la gente no quiera ser fiscalizada, nosotros vamos a seguir. Estamos en plena identificación y no nos casamos con nadie... El responsable tiene que ser sancionado, no hay borrón y cuenta nueva", dijo.

La gerente del municipio de Yanahuara, Verónica Carreño informó que en la investigación se determinará los servidores involucrados, los montos desviados y el periodo en el que habrían incurrido en el delito.

El hallazgo de las irregularidades se detectó hace unas semanas con la intervención del Órgano de Control Institucional OCI).

Al respecto, desde la Contraloría regional, confirmaron la intervención e indicaron que se encuentran en el proceso de elaboración del informe para también colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción.

"Yanahuara le va a demostrar al Perú que se puede trabajar sin corrupción", manifestó el burgomaestre, tras su participación en el anuncio de las actividades por el 149 Aniversario.

Tanto el alcalde como la gerenta no confirmaron si el personal involucrado es de carrera o de reciente ingreso.