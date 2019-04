Gerencia de Trabajo sanciona a aproximadamente 80 empresas

Síguenos en Facebook

La Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa en lo que va del año ha fiscalizado cerca de 350 empresas para constatar varios aspectos sobre todo la seguridad de los trabajadores. Encontraron varias deficiencias por ello 80 de ellas se hicieron acreedoras a sanciones que van desde los 380 a 200 mil soles.

“Se ha notado que no están usando los implementos de seguridad en las labores que hace el personal y en otros casos no se respeta el protocolo. Encontramos estas deficiencias en los rubros de construcción civil, industrial, comercio, entre otros”, informó el sub director de Inspección, Alberto Sakaki Madariaga.

También aclaró que ellos están inspeccionando empresas pequeñas ya que Sunafil se encarga de otras entidades como las municipalidades, ello debido a la variación de competencias que se hizo desde el 2016.