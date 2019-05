Gerencia de Transportes de Arequipa aplicará examen de conocimiento en una semana

Síguenos en Facebook

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Grover Delgado, informó que el examen de conocimiento de reglas de tránsito que se toma a los conductores que buscan acceder a una licencia de conducir nueva , revalidación o recategorización, se aplicarán en una semana y no en un mes, como solía pasar.

Para tal efecto ser pusieron al día todas las evaluaciones, ahora se realizan dentro de los parámetros y cronogramas establecidos.

USUARIOS. A fin de atender a los usuarios de manera óptima, señaló que el viernes 26 de abril se inauguró la nueva oficina de evaluación de reglas, pues se aumentó el número de equipos para rendir el examen. De 26 computadoras, ahora tienen 41.”Hemos duplicado los equipos para desembalsar, y a partir del lunes 29 de abril se programan las evaluaciones, máximo, en una semana”, dijo.

En el caso de quienes tienen vencimientos de vigencia de sus licencias, se les reprograma en dos días como mucho.Explicó que en junio, la toma de exámenes de conocimiento de reglas de tránsito será en no más de tres días, por lo tanto, garantiza que los conductores no tendrán que esperar tanto tiempo, lo cual provocaba desazón, pues no podían seguir conduciendo o trabajando.

Aclaró además que esta evaluación de conocimientos no se puede suspender o cancelar, como pidió el Sindicato de Camioneros de Arequipa, y ya se les comunicó y explico. 2 mil usuarios, que mensualmente acuden para revalidar, recategorizar y acceder a nuevas licencias, se favorecen con esta medida.

De otro lado, Grover Delgado señaló que su labor es respaldada por la actual gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica, y seguirá adelante en su lucha contra la corrupción en la gerencia.