Gerencia Regional de Educación solicita nueve aulas prefabricadas

Tras un informe preliminar, la Gerencia Regional de Educación informó que en Arequipa cinco colegios, ubicados en las provincias de Castilla y Condesuyos, requieren 9 aulas prefabricadas para el inicio del año escolar.

Según el jefe del área de Infraestructura, Fernando Villena, los establecimientos se ubican en Andagua (Castilla). Se trata de los colegios N° 40706 (1), N° 40348 (1) y el N° 40597(1), también se reportó requerimiento en la I.E. N° 40342 en Aplao (1) y la I.E. Cantas en Uraca (1); asimismo, en Condesuyos el plantel San Cristobal - Yanaquihua solicitó el requerimiento de 4 aulas.

Mientras tanto, la UGEL Norte reportó que solo el colegio Luis H. Bouroncle fue declarado inhabitable. Mientras que en la IEI Barcia Boniffati hay dos aulas inhabitables, que no son usadas y no perjudican el inicio del año escolar, asimismo en la I.E. 40019 República de Venezuela (Cercado), se informó sobre el desplome de una parte de un muro que colinda con un depósito, pero no afecta las aulas.