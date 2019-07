​Gerente de Educación sobre día libre: “Algunos profesores deben recuperar las horas”

Síguenos en Facebook

El gerente regional de Educación en Arequipa, Milton Casaperalta, señaló que algunos profesores deben recuperar las horas no trabajadas, por tomarse el día libre, el 5 u 8 de julio, como día de descanso por el Día del Maestro. Esto, en respuesta al Órgano de Control Institucional (OCI), cuyos auditores indicaron que el día libre era ilegal.

Casaperalta manifestó que ayer se reunió con Asesoría Legal y determinaron que en los colegios donde no se calendarizaron el día libre por el Día del Maestro, antes de empezar el año académico, deben recuperar las horas no laboradas, mientras que en los colegios que sí consideraron el día libre con goce de haber, no serán recuperados, porque no afectaría en el cumplimiento de horarios.

Para defender el comunicado que emitió la Gerencia Regional de Educación, donde se facultaba a los directores a elegir el día de descanso entre el viernes y lunes, considerando que el día de conmemoración recaía en un día no laborable (6 de julio), Casaperalta manifestó que los profesores tienen derecho a descansar dos veces al año, el primero en su cumpleaños y el segundo por el Día del Maestro.

Sin embargo, también reconoció que en la Ley de la Reforma Magisterial, no se especifica si los docentes pueden trasladar ese día libre a un día laborable, si la fecha recae en un sábado o domingo.