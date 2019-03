Gestiones de Cáceres y Candia podrían ser opacadas por denuncias si no trabajan

Síguenos en Facebook

Han pasado tres meses desde que Elmer Cáceres Llica y Omar Candia Aguilar, asumieran como gobernador y alcalde, respectivamente, y para los sociólogos José Luis Vargas y Walter Salas, ambos deben comenzar a cumplir parte de sus promesas, de lo contrario, serán comparados con las gestiones de Yamila Osorio y Alfredo Zegarra y sin mejora alguna.

Inclusive la desarticulación de las bandas “Los malditos de Chumbivilcas” y “Los correcaminos del sur” podrían opacar sus trabajos si no comienzan a cumplir sus labores, principalmente, la de fiscalizar y desterrar a la corrupción, promesa que ambos realizaron en sus campañas electorales como caballito de batalla.

OMAR CANDIA

Para Walter Salas, fue crucial que los actos ilícitos sobre el tráfico de terrenos, sea puesto al descubierto, pues demuestra que hubo siempre responsabilidad en las gestiones, a pesar que sus máximos representantes no se encuentren presos.

“Yo creo que es un buen tiempo para recuperar la confianza que la población ha perdido en sus instituciones públicas, ya sea la municipalidad o inclusive el Ministerio Público o el Poder Judicial”, dijo.

Como se recuerda, en el gobierno de Alfredo Zegarra, se puso al descubierto las acciones de la organización criminal “Los malditos de Chumbivilcas”, banda que se dedicaba al tráfico de terrenos de la asociación de vivienda Jardines de Chachani.

Entre los investigados se encuentra quien fuera mano derecha de Zegarra, José Luis Cavero, hoy cumpliendo 36 meses de prisión preventiva.

Incluso el mismo Zegarra es investigado por delitos como abuso de autoridad y cohecho.

Salas dijo que Candia tiene la oportunidad de auditar esa gestión, para demostrar que no existe actos de corrupción con sus funcionarios, pero advirtió que deberá manejar bien la situación pues todavía tiene un proceso judicial pendiente y la gente podría comparar su caso con el de tráfico de terrenos, en algún momento.

IMPUNE

Para Vargas la situación es más complicada, pues si bien la banda de traficantes de lotes fue desarticulada, aún no ha recibido una sentencia y todo sigue proceso de investigación.

Por ende la población siente que dichas instituciones públicas, siguen manejadas por organizaciones criminales. “Yo siento que esto es más peligroso pues la gente puede crear una linea para ir contra el sistema, pedir que no uno, sino todos los funcionarios y autoridades se vayan del cargo”, dijo Vargas.

También afirmó que el asunto de los traficantes está casi olvidado pues los medios de comunicación no le dan portadas al avance, pero todo dependerá de Candia, pues si no hace su trabajo, la gente comenzará a criticarlo y esta investigación terminará alcanzándolo.

ELMER CACERES LLICA

Para ambos sociólogos, la situación del gobernador regional es más complicada que la de Candia Aguilar, y no por el caso de “Los correcaminos del sur” de la gestión de Yamila Osorio Delgado, sino por su propia actitud desafiante, las denuncias que pesan sobre su conducta moral y el perfil de la gente que lo rodea, y que al parecer no le aporta en nada.

“No es una buena gestión, quien no gasta para no comprometerse, no hace nada, y eso es lo que hasta el momento podemos ver, y si no hace algo al respecto, la figura de Yamila Osorio volverá a aparecer y saldrán los comparativos”, menciona Walter Salas.

BOMBA. Vargas afirmó que el caso de corrupción en la Gerencia de Transportes, no afectará a Cáceres Llica, pues él mismo de por sí, es una bomba de tiempo.

“Está demostrando incapacidad, incompetencia, porque demuestra que no sabe nada del tema de ser gobernador”, agregó.

Aseveró que la gente ya se cansó del tema de la corrupción y que se haya enquistado en la política, y que muchos usen el discurso de combatirlo cuando en la práctica demuestran todo lo contrario.

La gente quiere ver obras, quiere ver resultados del trabajo de la autoridad, si Cáceres no corrige estas observaciones, los casos de corrupción que ocurrieron en la gestión de Osorio, quedarán chicos con la crítica que pueda caer sobre el arquitecto, advierte Salas.

GERENCIA. “El principal cambio que se podría notar, es en la Gerencia Regional de Transportes en donde parece que hasta el momento todo sigue igual, entonces la gente ya no cree, ya no confía”, aseguró Vargas.

Las investigaciones en este caso tampoco han culminado y la Fiscalía Anticorrupción, viene indagando sobre la presencia de otra organización criminal que estuvo detrás de la mafia de la entrega de licencias de conducir.

Mientras tanto, sigue la pregunta respecto a cuál es la ubicación de Juan Bermejo, el exasesor de Yamila Osorio quien es considerado colíder de la banda y que hasta el momento sigue prófugo de la justicia .