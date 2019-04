Gino Valdivia: "Se buscó, creo y armó un caso, fue un operativo fallido"

Síguenos en Facebook

El juicio contra el juez suspendido Gino Valdivia, culminó en horas de la tarde y este martes, el colegiado especial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) dará la lectura de su sentencia el próximo martes 30 de abril a las 12:45 horas.

Durante la última audiencia, las partes oralizaron los alegatos finales. La Fiscal superior Rosario Lozada indicó que sí existen suficientes indicios para culpar a Valdivia del delito de cohecho pasivo, centrándose en la declaración de los hermanos Cauna quienes aceptaron los cargos imputados sobre el pago de 4 mil soles para el juez con el fin de ayudar a una familiar.

Mientras que la defensa del juez, indicó que no existe pruebas fehacientes del delito y solo hay dichos de implicados y testigos.

"Se hizo el peritaje de los audios, pero que sorpresa, no de las presuntas conversaciones que tendría mi patrocinado, entonces no hay delito, solo hay declaraciones de un supuesto y un cobro que nunca se realizo", dijo el abogado Saúl Vásquez.

Gino Valdivia hizo el uso de la palabra y cuestionó la labor de la Fiscalía para querer inculparlo, indicando que no hay pruebas para acusarlo.

"Se busco, creo y armó un caso donde no lo había, al final solo hubo un operativo fallido, además de que esta detención se hizo de una manera irregular, porque no se me permitió mi defensa", dijo Valdivia agregando que esperará con paciencia cualquiera que fuera el resultado del colegiado.