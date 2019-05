Gobernador de Arequipa pide pronunciamiento del gobierno central

Síguenos en Facebook

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió al gobierno nacional, tanto ejecutivo como legislativo, que se pronuncien respecto al ingreso de ciudadano extranjeros. Las declaraciones las dio a los medios de comunicación en Caravelí, luego de dar las condolencias a los familiares de los esposos Javier Navarro de la Fuente y Susana Méndez de Navarro que fueron cruelmente asesinados hace unos días.

"No hay una política clara del ejecutivo y legislativo para controlar esta oleada que no se sabe por cuanto tiempo va estar. Este es un caso de los muchos que existen en el país. Creo que no hay un control adecuado", indicó.

Se refirió al tema laboral recordando que más de 500 mil peruanos a la fecha se han quedado sin trabajo, sobre todo los jóvenes. A ello se suma que cerca de 750 mil ciudadanos venezolanos ingresaron al Perú. “Todo el mundo hace lo que quiere en el país. Esto es una chacra", finalizó.