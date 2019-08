Gobernador Elmer Cáceres brilla por su ausencia en actividades por Aniversario

Síguenos en Facebook

“Las autoridades elegidas como el gobernador, Elmer Cáceres Llica, tienen que asistir a las ceremonias oficiales, a menos que tenga un impedimento, y creo que no tiene. Es una ofensa a la ciudad y a la región que lo eligió”, sostuvo ayer el decano del Colegio de Relacionistas Públicos de Arequipa, Juan Melo Díaz, respecto a la ausencia de la autoridad en el tradicional paseo del Estandarte.

Calificó este hecho como imperdonable, más aún porque los arequipeños son “querendones” de su tierra. “Es inaudito que un gobernador regional no se encuentre en estos actos oficiales por el aniversario de Arequipa”, dijo.

AUSENCIA

Melo Díaz reveló que ha notado la ausencia de Cáceres Llica en varias ceremonias oficiales, pero le recordó que esta es una de sus funciones así como tiene que cumplir también tareas administrativas.

Por lo tanto, destacó que los asesores que tiene deben decirle que debe asistir no porque él quiera sino porque tiene la obligación de cumplir esto. “Si el gobernador no asiste a una actividad protocolar, es como si el presidente de la República, Martín Vizcarra, no asistiera a la ceremonia del 28 de julio”, comentó.

Melo Díaz precisó que en todos años que ejerce su carrera, desde 1974, es la primera vez que una autoridad se comporta de esta manera.

Ayer en el paseo del Estandarte estuvo presente el vicegobernador regional, Walter Gutiérrez, quien no fue designado por el gobernador para que lo represente toda vez que se encontraba de viaje en Castilla, pues él concurrió porque recibió la invitación de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Según Melina Apaza, responsable de protocolo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, fue invitado a todas las actividades protocolares por el 479 ° Aniversario de Arequipa desde el 1 de agosto, con el saludo a la Ciudad Blanca; el 6 de agosto a la ceremonia protocolar de distinciones; el 12 de agosto a la ceremonia por el nacimiento de Mariano Melgar, pero no concurrió a ningún evento. ”Me comunicó siempre con su asistente, pero nunca contesta. Creo que como primera autoridad no debería desairar a Arequipa en su fiesta”, dijo.

Hoy se espera su presencia a las 8:00 horas en la Plaza de Armas para izar el Pabellón Nacional y luego a las 8:30 horas Misa Te Deum, posteriormente se tendrá la sesión solemene por el 479° Aniversario en el Teatro Municipal. Sin embargo se conoció que hoy convocó a los gobernadores del sur para una reunión y también abrirá al público la Variante Uchumayo.

Presente. Apaza recordó que en la anterior gestión, la exgobernadora Yamila Osorio siempre acudió a las ceremonias protocolares.

INASISTENCIAS

26 de julio se realizó la Parada Militar y fue la última ceremonia en la que participó el gobernador.

1 de agosto se le invitó al acto protocolar del saludo a Arequipa por el inicio de las fiestas, pero no participó.

6 de agosto se le invitó a la ceremonia protocolar de distinciones, luego el 12 de agosto a la ceremonia en el parque Melgar, pero no estuvo.

13 de agosto fue el paseo del Estandarte, pero Cáceres Llica tampoco asistió.