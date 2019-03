Gobernador firmará acuerdo para retrasar obras en Majes II por dos meses

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, informó ayer que firmará con el consorcio Angostura - Siguas (Cobra) un acuerdo mutuo de dos meses más de suspensión de las obras del proyecto Majes - Siguas II. Durante ese plazo cumplirán las obligaciones que tienen ambas partes y, posteriormente, firmarán la adenda 13, luego reiniciarán los trabajos.

Señaló que no puede firmar la adenda antes del 31 de marzo porque sería irresponsable, ya que no se tiene el cierre financiero de la empresa y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no saneó la totalidad de los terrenos de Pusa Pusa.

REUNIONES

Señaló que durante tres meses se han tenido reuniones con técnicos del GRA y la concesionaria, lo cual continuará, además pedirán la opinión técnica del Ministerio de Agricultura y Riego, la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También dejó en claro que el cambio tecnológico deberá ser financiado por Cobra, que debe recuperar su inversión solo con la venta del agua.

El gerente general de la concesionaria Angostura - Siguas, Santiago Hernández, señaló que el cambio tecnológico consiste en cambiar los canales abiertos por ductos cerrados bajo presión, lo cual permitirá ahorrar 30 millones de m3 de agua al año, además pondrán ampliar el riego a 2,200 hectáreas más de las 38 mil hectáreas que contempla el proyecto.

Asimismo, brindarán agua para uso poblacional (200 mil habitantes) y agroindustrial. Señaló que se comprometen a invertir los U$107 millones que demanda el cambio tecnológico y recuperar la inversión con la venta de tierras, agua y energía eléctrica. Refirió que aún hay puntos pendientes, como la falta de garantía soberana y el tema de restos arqueológicos.

16 por ciento de avance tienen las obras de Majes II. Se encuentra paralizado más de 1 año

Reunión. Cáceres ayer convocó a congresistas, consejeros y autoridades para dar a conocer la decisión sobre la adenda 13