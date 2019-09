Gobierno Regional de Arequipa no se preocupa por prevención de violencia contra la mujer

Al parecer la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no tendría dentro de sus planes la prevención de la violencia contra la Mujer. Así lo dieron a conocer el Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique y la jefa del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Arequipa, Naida Torres Enríquez.

Su critica se basa en que la Instancia Regional para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que funciona desde abril de este año y que encabeza el gobernador Elmer Cáceres Llica, solo ha mantenido una reunión de coordinación.

“Lamentablemente está instancia no está activa, ya que solo se han reunido una vez (...) no existe ningún lineamiento por parte del gobierno regional para la prevención sobre los temas de violencia”, manifestó Ángel Manrique.

Agregó que esta mesa de trabajo, debe funcionar para generar políticas de prevención ante los actos de violencia física, psicológica y sexual que se generan en la región contra las mujeres.

“Todavía no se ha aprobado un plan de trabajo de políticas regionales (...) no se ha elaborado ninguna iniciativa y no se ha articulado este trabajo con el sector salud, judicial y otros que la integran. Esto solo demuestra una falta de respuesta del Estado ante los casos de violencia”, dijo.

TRABAJO. Quien también se sumo a las criticas a la función que viene desempeñando el gobierno regional para prevenir la violencia contra la mujer es el CEM de Arequipa, que integra este grupo, donde refieren que la función que se desempeña por parte de la mesa de trabajo no se desarrolla dentro de los plazos requeridos.

“Estamos todo el año y solo venimos avanzando con el plan de trabajo que ha sido aprobado en una mesa técnica y que debe ser aprobado por este gobierno regional, pero primero tiene que existir una convocatoria por parte de ellos”, explicó Naida Torres Enríquez jefa regional del CEM Arequipa.

Agregó que la demora se debe al cambio de gerentes que se ha dado en esta gestión ya que se debe trabajar desde cero para lograr un trabajo conjunto en los requerimientos.

“Por ejemplo estamos pidiendo que esta mesa de trabajo debe contar con un presupuesto. Por eso debemos estar primero en el Plan de Desarrollo Concertado que debe hacerse este año”, dijo.