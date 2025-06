El Consejo Regional de Arequipa aprobó por unanimidad un proyecto valorizado en más de S/75 millones que incluye la compra de un helicóptero para la VII Comandancia Departamental de los Bomberos, pese a que varias compañías operan en condiciones críticas. La Compañía N°12 de Mollendo, por ejemplo, presenta grietas y fisuras en columnas, desprendimiento de pintura y fallas visibles en toda su infraestructura. En tanto, la Compañía N°205 de Majes cuenta con techos con aberturas que dejan pasar el calor extremo y ambientes que no reúnen condiciones mínimas de salubridad ni seguridad.

Consultado sobre el uso del helicóptero, el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osias Ortiz, admitió que aún no se ha definido un helipuerto. “Definitivamente con la compañía de bomberos tendríamos que ver dónde es el helipuerto”, dijo, aunque también reconoció que no se sabe cuánto costará su operación. “Todo proyecto tiene mantenimiento a diez años, pero no tengo la cifra exacta”, agregó.

El proyecto aprobado contempla la adquisición de un helicóptero valorizado en más de S/5 millones, nueve ambulancias urbanas, nueve vehículos multipropósito para atención de incendios, dos vehículos de rescate tipo R, equipos de protección personal, respiradores autónomos, compresores, herramientas hidráulicas de rescate, así como un sistema integral de comunicaciones que incluye radios digitales, estaciones base, torres repetidoras, software y hardware para despacho, además de módulos de capacitación e instalación operativa. Todo ello suma un presupuesto total de S/75,3 millones.

LICITACIÓN PARA FIN DE AÑO

De acuerdo con el cronograma mencionado, el expediente será remitido a Contraloría en julio y, si no hay observaciones, la adjudicación se concretaría entre noviembre y diciembre de este año. Las compañías beneficiadas serán las de Mollendo, Majes, y dos de la provincia de Arequipa.