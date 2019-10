Gobierno Regional de Arequipa sancionó a abogado y luego lo nombró gerente

La Resolución Regional N° 327 del 2 de octubre de este año, sanciona con amonestación escrita a José Luis Carpio Quintana por una falta cometida cuando estaba al frente de la Gerencia Regional de Trabajo en el 2018.

Sin embargo, Carpio Quintana volvió al cargo el viernes por decisión del gobernador Elmer Cáceres Llica.

El abogado argumenta que todo el caso se originó porque destapó varias irregularidades dentro de Trabajo cuando estuvo al frente en el 2017-18.

El caso se remonta a mayo del 2018, cuando Carpio formó parte de la comisión de calificación del concurso para contratar a un inspector en la provincia de Camaná. Pocos días después de formado el grupo, Carpio asumió la gerencia, pero no dejó la comisión. Ganó su amigo y testigo de matrimonio Jaime Velarde Cáceres.

CASO

El asunto fue investigado y , finalmente, a inicios de este mes se emitió la resolución que firmó el gerente general del GRA, Gregorio Palma. Pese a que en el análisis se describe la presunta influencia del funcionarios en el proceso de evaluación, la sanción fue mínima.

Al respecto, José Luis Carpio, señaló a Correo que aún está en el plazo de apelar, lo que hará este lunes, pues considera que no cometió ninguna falta ni actuó de mala fe.

Pero Carpio no enfrenta solo este caso. La Secretaría Técnica del GRA tiene bajo su análisis 12 denuncias en su contra por diferentes causas, como presuntos hechos de corrupción, inconducta funcional, negligencia en el ejercicio de funciones, encubrimiento real, incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, encargatura ilegal y otros.

Carpio solo reconoce que tiene tres asuntos por resolver en la Secretaría Técnica: Uno por patrocinio indebido. Otro por la designación del inspector de Camaná y otro por ordenar una investigación en cobranza coactiva.

DESCARGO

"Yo no he cometido ninguna falta. Estos casos se investigaron y se van a archivar. A mi me denuncian porque cuando entré a la gerencia (2017) destapé varias faltas que se cometían ahí dentro", dijo el abogado al precisar que entre estas revelaciones está el mal uso de una camioneta que se accidentó en Camaná, la clonación de la placa de una moto y porque ordenó una investigación en el área de Cobranza. Algunos de estos procesos están en manos del Ministerio Público."Estas personas están preocupadas porque yo vuelva al cargo, pero yo voy a hacer lo correcto", agregó a tiempo de precisar que el gobernador Elmer Cáceres conoce de estos casos.