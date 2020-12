El Gobierno Regional de Arequipa(GRA) tiene más de 10 tareas por cumplir para asegurar la reactivación del proyecto Majes Siguas II, sin embargo solo están concentrados en la firma de la adenda 13.

Entre los temas que están pendientes tenemos: la compra de terrenos de Pusa Pusa, Estudio de Impacto Ambiental, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), planificación de la ciudad de Majes, puesta a punto, hidroeléctricas de Lluta y Lluclla que tienen observaciones, definición de los módulos a subastar. Todos ellos se pueden avanzar de manera paralela, sin embargo el gobierno regional los esta dejando en espera.

ANÁLISIS DE LOS AVANCES

La información fue dada a conocer por el exviceministro de agricultura, Huber Valdivia, quien hace un seguimiento permanente de todos los avances del proyecto agroindustrial haciendo una serie de aportes y observaciones.

“Hay varias tareas que no le hacen caso y están avocados en la adenda 13. Dicen que en abril van a iniciar las obras complementarias pero no se ha hecho perfiles y expedientes ni hay presupuesto. Están perdidos lamentablemente”, aseveró.

OBSERVACIONES DE LA ADENDA 13

En el caso de la adenda 13, Valdivia comentó que duda que tanto Proinversión como Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas acepten el texto y por el contrario será rechazado por que no hay un adecuado sustento técnico del cambio tecnológico.

Recomendó al GRA que involucre en el tema a los cuadros técnicos como universidades o instituciones a nivel nacional. “En dos años no se avanzó con el gobernador, aunque también hubo una herencia conflictiva de Guillén y Yamila, pero creo que estamos dos año a mitad del camino y los avances son limitados, sin embargo lo más grave es que no vemos a luz al final del túnel y no sabemos donde vamos a llegar”, puntualizó.