Gobierno regional recupera S/100 millones para invertir en diversos proyectos

El jefe de la oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordentamiento Territorial, Javier Rospigliosi Vega, informó que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) logró recuperar S/100 millones que no se ejecutaron en la gestión anterior para inversiones.

“Empezamos con S/ 625 millones para proyectos en este año, pero se coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que los recursos que no fueron ejecutados el año pasado no se pierdan ni se reviertan al Tesoro Público, y hemos logrado que haya más de 100 millones de soles más y ahora tenemos 790 millones de soles para inversiones”, dijo.

Precisó que este es uno de los logros a destacar en el informe de los 100 días de gestión.

INVERSIONES

El presupuesto general del GRA para el presente periodo, es de S/ 2 mil 093 millones, de los cuales el 70% es para gasto corriente y el resto para inversiones.

El proyecto Majes II tiene presupuestado 183 millones de soles mientras que la sede central 605 millones de soles, siendo las dos unidades ejecutoras que manejan mayor presupuesto.

De otro lado, Rospigliosi Vega señaló que pidieron ampliación para el registro de los beneficiarios de la deuda social y esperan lograr para este año un presupuesto similar al 2018. “El año pasado se lograron 23 millones de soles. Ahora se espera algo igual”, comentó.

Además, esperan que el MEF amplíe el plazo de registro para el listado priorizado, porque incluso los certificados de salud que les brindaron no señalan el diagnóstico de mal avanzado o terminal. “Si el requisito es que tengan una enfermedad terminal, no entendemos cómo priorizarán si eso no consta ni en el documento”, finalizó.

Informe. La retención de S/ 100 millones se dará cuenta como un logro de la actual gestión en sus primeros 100 días